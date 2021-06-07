Могилевские медики проводят эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на заражение туляремией, мужчина с признаками заболевания госпитализирован, сообщила врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Морозова.

Туляремия крайне редкое заболевание: в Беларуси каждый год фиксируются единичные случаи, в Могилевской области за последние 20 лет их было всего семь.

“В Могилевском районе в июне этого года был зарегистрирован такой случай. Мужчина госпитализирован, проводится эпидемиологическое расследование”, – сказала Морозова.

По ее словам, по предварительной информации, источником инфекции стал заяц, а инфицирование произошло, когда мужчина без перчаток разделывал тушку.

Специалист отметила, что природный резервуар туляремии ‒ это дикие грызуны, птицы, некоторые млекопитающие, но активный вклад в распространение этой инфекции вносят такие грызуны, как полевки и ондатры. Рост заболеваемости наблюдается в годы повышения их численности.

Туляремия поражает лимфатические узлы, кожу, зачастую слизистые оболочки глаз, легкие и желудочно-кишечный тракт. Протекает с выраженными симптомами общей интоксикации, продолжительной лихорадкой, лимфаденитом.

Специалист предупредила, что возбудитель туляремии сохраняется в почве от двух недель до двух месяцев, в воде – до трех месяцев, в шкурках павших от туляремии грызунов ‒ до месяца, на пищевых продуктах (молоко, хлеб, мясо) ‒ от 8 до 30 дней, а в мороженом мясе – до трех месяцев.

Один из самых распространенных видов передачи туляремии к человеку является контактный – при взаимодействии с больными животными и их выделениями. При первых признаках заболевания нужно обратиться к врачу, сообщить, какие продукты употребляли в последние дни, подчеркнула Морозова.

При этом она отметила, что соблюдение элементарных гигиенических правил предохранит любого от многих заболеваний, в том числе инфекционных.

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