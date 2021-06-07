Обеспечение нацбезопасности будет пересмотрено

На Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Совета Безопасности «О мерах по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь».

Согласно его тексту роль этого органа должна быть повышена в вопросах защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя, поддержания гражданского мира и согласия в стране, противодействия экстремизму и терроризму.

Теперь Совет министров в течение месяца должен подготовить, при участие заинтересованных госорганов, проект закона, который изменит законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении».

Цели изменений – дополнительные условия для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз нацбезопасности с учетом повышения роли Совбеза и майского декрета о передаче президентских полномочий Совбезу в случае гибели Александра Лукашенко.

Напомним, 9 мая Лукашенко подписал декрет №2 “О защите суверенитета и конституционного строя”.

Документом предусматривается, что в случае его гибели вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.

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