«На фоне продолжающегося роста мировых цен» Беларусь будет регулировать цены на продовольствие

Министерство антимонопольного регулирования и торговли расширило список социально значимых товаров, на которые вводится государственное регулирование цен. Об этом говорится в постановлении ведомства от 1 июня 2021 года №40 “О регулировании цен на социально значимые товары”. Документ официально опубликован на национально-правовом портале 7 июня.

В МАРТ это объясняют ростом мировых цен на продукты питания.

Постановлением вводится регулирование цен на ряд продуктов питания: крупу перловую, субпродукты мясные пищевые, колбасу полукопченую, варено-копченую, говядину тушеную консервированную, свинину тушеную консервированную, рыбу живую, рыбу мороженую (филе и разделанную), маргарин, чеснок, перец сладкий, кофе растворимый, чай черный, соль поваренную пищевую.

Также импортерам запретят надбавки более 25% на сыр, муку пшеничную, сухие макаронные изделия, консервы из рыбы, рис, крупу манную, крупу пшенную, хлопья овсяные, картофель и свежие овощи (свёклу, морковь, капусту белокочанную, лук репчатый, огурцы, помидоры), яблоки.

Постановлением будут уточняться подходы к регулированию цен на детское питание.

Напомним, что еще 18 мая премьер-министр Роман Головченко говорил, что цены на товары с социально значимого списка планируется “разморозить”, но сейчас этот список дополнен.

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