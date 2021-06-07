Меган и Гарри назвали дочку в честь королевы Елизаветы и Дианы

У британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл 4 июня родилась дочь, ее назвали Лилибет Диана Маунтбаттен-Уиндзор, сообщила в воскресенье основанная парой организация Archewell.

“С чувством огромной радости принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, приветствуют в этом мире свою дочь, Лилибет Диану Маунтбаттен-Уиндзор”, – говорится в заявлении на сайте организации.

“Лили родилась в пятницу, 4 июня в 11:40 в больнице Santa Barbara Cottage Hospital в городе Санта-Барбара, Калифорния”, – отмечается в документе.

Девочку назвали в честь ее прабабушки Елизаветы II, которую близкие родственники называют Лилибет. Второе имя, Диана, девочке дали в честь бабушки, принцессы Уэльской Дианы.

В Archewell также опубликовали заявление герцога Сассекского и Меган Маркл о рождении дочери.

“4 июня мы были благословены появлением нашей дочери Лили. Она для нас – больше, чем мы могли себе представить, и мы по-прежнему благодарны за любовь и молитвы, которые мы чувствовали от людей по всему миру. Спасибо за вашу доброту и поддержку в этот очень особенный период для нашей семьи”, – приводит организация слова Гарри и Меган.

Лилибет – второй ребенок Гарри и Меган. у пары также есть сын Арчи Харрисон Маунтбаттен-Ундзор.

Гарри и Меган в середине января прошлого года достигли соглашения с королевой Елизаветой II о понижении статуса в королевской семье. Тогда они лишились титулов Его и Ее Королевского Высочества (HRH). При этом Гарри остаётся принцем. Пара, в то же время, сохранила титулы герцога и герцогини Сассекских.

Герцоги Сассекские полностью отказались от исполнения королевских обязанностей и больше не получают государственные средства, которые выплачиваются британской королевской семье.

В британских СМИ тема отдаления Гарри и Меган от королевской семьи получила название Megxit (сокращение имени Меган и слова exit – выход) по аналогии с Brexit. Принц в настоящее время проживает на родине супруги – в США.

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