Ученый совет Киевского национального университета им.Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза, сообщает общественная организация “Красный Губер”.

“Только что на заседании Ученого совета университета Александра Лукашенко лишили звания почетного доктора КНУ им Т.Шевченко”, – говорится в сообщении организации в социальной сети Facebook.

Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года на то время ректор вуза Леонид Губерский, а само звание ему было присвоено 2 ноября того же года.

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