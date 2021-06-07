Куда пропал Девятовский и почему его брат совершил попытку суицида?

Если коротко: пересеклись с ОМОН и побывали на Окрестина.

Олимпийский призер и чемпион мира в метании молота Вадим Девятовский занимал должность председателя федерации легкой атлетикой в Беларуси с сентября 2014 года и вполне мог бы делать это по сей день. Но в августе 2020-го функционер заявил у себя на странице в Фэйсбук: «Лукашенко – не мой президент!» Такие слова вызвали шок у общественности, потому что до этого Девятовский не раз проявлял лояльность и преданность режиму. О том, как послевыборные события перевернули взгляды Девятовского на многие вещи, рассказывает “Трибуна”.

Сейчас федерацией легкой атлетики руководит товарищ Девятовского по сборной, еще один олимпийский призер в метании молота Иван Тихон, который по-прежнему верен режиму.

Ну а Девятовский после ухода с поста председателя БФЛА ведет максимально затворнический образ жизни и со СМИ вообще не общается, ограничивая свою медийную активность постами в Facebook.

Как Девятовский отрекся от Лукашенко?

Бывший легкоатлет никогда не скрывал своего пиетета к Лукашенко. В 2016 году Девятовский, например, был одним из спикеров на V Всебелорусском народном собрании. С 2012-го по 2019-й годы являлся депутатом Палаты представителей.

Еще в 2020-м Вадим часто подчеркивал, что он провластен. Перед президентскими выборами призывал голосовать за стабильность, повторяя, как много Лукашенко сделал для страны. В основной день голосования побывал вместе с Лукашенко на избирательном участке. Незадолго до того вместе с тогда еще первым вице-президентом НОК Виктором Лукашенко и главой АБФФ Владимиром Базановым присутствовал во Дворце республики во время большой речи Лукашенко. После длинного спича, кончившегося фразой «любимую не отдают», Девятовский написал:

– Очень эмоциональное, как никогда, выступление президента страны! Все, о чем сказал, понятно и очевидно. Видно, что каждое слово говорится от сердца и с неподдельной заботой о стране и ее будущем! Вперед, Беларусь!

14 августа Девятовский отреагировал на насилие, которое царило на улицах Беларуси после выборов. Функционер тогда признал наличие немотивированной агрессии со стороны силовиков, однако не преминул обвинить в ней и протестующих. Отметил Девятовский также, что «нужно сделать все возможное, чтобы никто не мог определять судьбу нашей страны, кроме самих беларусов».

Неделю спустя на странице Девятовского в Facebook появилась запись, в реальность которой было крайне сложно поверить. Бывший легкоатлет прямо заявил: «Лукашенко – не мой президент!». Никто не спешил ставить такое заявление в ленты новостей – инфоресурсы были абсолютно уверены, что аккаунт просто кто-то взломал. Однако «Трибуне» первой удалось дозвониться до Девятовского, который подтвердил, что это именно его слова. Тогдашний председатель БФЛА с трудом контролировал свой голос и делал большие паузы между словами.

– Моя прежняя позиция – это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице – это мое заявление. Не думайте, что меня взломали. Все очевидно. Я написал это – и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня всё, – сказал Девятовский.

Позже он еще менее связно изложил свою позицию в комментарии «Прессболу», назвав себя «верившей скотиной».

ГосТВ также отреагировало на инцидент. Правда, риторика корреспондентов сводилась к одному: сделал заявление Девятовский под неким давлением, а вообще у главы БФЛА проблемы со здоровьем – нервный срыв, приведший функционера под наблюдение врачей. Информацию о госпитализации главного легкоатлета, до которого не могли дозвониться подчиненные, позже подтвердила исполнительный директор БФЛА Мария Колосовская. Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович был уверен, что через несколько дней Девятовский скажет совершенно другое, а слова про Лукашенко выдал в состоянии аффекта.

Ближе к вечеру 21 августа Девятовский вновь вышел на связь со СМИ и рассказал некоторые подробности своего поступка. По словам функционера, написать «отречение» от Лукашенко его попросил брал Олег.

Поступок Девятовского общественность восприняла по-разному: кто-то не верил в искренность слов, кто-то заговорил о «переобувании», но были и те, кто похвалил призера Олимпиады-2008 за смелость и решение «перейти на нашу сторону».

Почему Девятовский сделал такое громкое заявление?

Журналисты пытались выяснить, что же сподвигло главу БФЛА на такой шаг. Тем более Девятовский наверняка понимал, что за такие слова его как спортивного функционера и человека из системы режим может подвергнуть прессу.

Вадим упорно хранил молчание и не желал распространяться о причинах поступка. Однако люди, которые были весьма близки к Девятовскому, спустя время рассказали «Трибуне» несколько эпизодов, которые предшествовали заявлению функционера.

Вадим Девятовский вместе со своим братом в первые послевыборные дни попали в переделку. Бывший депутат с братом Олегом сидели в кафе в центре Минска. Рядом с заведением начался так называемый «хапун» – приехали силовики Лукашенко и пошли на белорусов. Некоторые пытались спрятаться от ОМОН в зданиях – но силовики забегали следом и все равно хватали людей. Так под «раздачу» попали и братья Девятовские – омоновцы не разобрались, кто именно из протестовавших забежал в кафе, и жестко задержали Вадима и Олега, которые в акции протеста участия не принимали. Доказывать силовикам что-либо оказалось полностью бесполезно – Девятовских вместе с остальными в автозаке отвезли на Окрестина. Там братья также подверглись физическому и моральному насилию.

Спустя какое-то время Девятовских все-таки отпустили без составления протоколов. После случившегося Олег Девятовский совершил попытку суицида – перерезал себе вены. Что с ним точно произошло на Окрестина, неизвестно. В критическом состоянии старший из братьев был госпитализирован. Эти события кардинальным образом повлияли на образцового госслужащего Девятовского.

Его брат – тоже довольно известный в прошлом спортсмен. Олег успешно выступал за сборную Беларуси по водным лыжам – неоднократно брал медали на чемпионатах мира и Европы, – а после тренировал национальную команду и был генеральным секретарем Беларусской федерации лыжного спорта.

О поступке брата Вадим Девятовский узнал утром 21 августа, когда направлялся в федерацию на служебном микроавтобусе. И это сообщение вызвало шок у экс-олимпийца. Вадим в прессе не раз заявлял о том, насколько важен для него старший брат.

– Он – профи до мозга костей. И непререкаемый авторитет в моих глазах. Когда Олег рядом – я сильнее, – рассказывал Вадим о брате, который к тому же был его личным тренером на первых порах.

В свое время Олег заменил Вадиму отца. В сентябре 2000 года братья потеряли папу Анатолия Николаевича. Вадиму тогда было всего 23 года, а Олегу – 26. Новость о смерти родителя Девятовский-младший узнал на своей дебютной Олимпиаде в Сиднее и очень тяжело переживал утрату. Помог справиться с испытаниями именно Олег.

Узнав, что брат пытался себя убить, Вадим пережил серьезный нервный срыв, из-за которого действительно попал в РНПЦ психического здоровья в Новинках. Но до этого успел сделать резонансную запись в Facebook.

Спустя месяц после своего сообщения появился на публике

Жестких мер в отношении Вадима со стороны режима Лукашенко не последовало, хотя многие предполагали, что такое может произойти. На протяжении нескольких недель после инцидентов «Трибуна» безуспешно пыталась связаться с Вадимом и Олегом Девятовскими. Телефон Олега был выключен. Позже удалось узнать, что Девятовский-старший находился на грани жизни и смерти и лишь благодаря неимоверным усилиям врачей был спасен. Несколько недель Олег провел в больнице.

Не контактировал с прессой и Вадим Девятовский. Как рассказывали знающие ситуацию люди, глава БФЛА долгое время находился в Новинках на лечении.

Очевидным было одно: руководить Белорусской федерацией легкой атлетики Вадим точно не будет. В итоге 18 сентября БФЛА объявила, что 24 числа пройдет внеочередная конференция, одним из пунктов которой значились выборы председателя.

В назначенный день Девятовский впервые после августовского заявления появился на публике. На вопрос журналистов о своем состоянии Вадим лишь слегка улыбнулся.

Во время конференции функционер держался бодро, выступал перед собравшимися довольно уверенно. Объявил, что нуждается в отдыхе для восстановления организма и лечения, ввиду чего не может управлять БФЛА. В этой связи предложил на пост председателя федерации «близкого как брата» человека – Ивана Тихона.

Никаких комментариев и интервью после мероприятия Вадим Девятовский давать не захотел, да и вообще на продолжительное время пропал из информационного пространства. А свой пост о том, что Лукашенко – не его президент, Девятовский впоследствии удалил.

Не появляется на публике, но активно ведет страницу в Facebook

Instagram, где функционер в прошлом частенько размещал фотографии с соревнований, поздравлял белорусов с праздниками, а спортсменов – с победами, сейчас заброшен. После августа на странице появились всего три поста: два посвящены ушедшим из жизни председателю региональной коллегии судей БФЛА в Витебской области и преподавателю ВГУ имени Машерова Геннадию Ситкевичу, а также спортивному врачу Игорю Белану. 30 мая 2021 года появилась видеозапись попытки в толкании ядра многоборца Виталия Жука на соревнованиях в Австрии. В подписи к записи Девятовский пожелал удачи в предстоящем сезоне всем белорусским легкоатлетам.

А вот в Facebook Вадим ведет себя намного активнее. С января опубликовал более 40 постов, практически все они посвящены легкой атлетике: выступлениям белорусов на зарубежных соревнованиях, завоеванию лицензий на Олимпиаду в Токио, воспоминаниям о спортивных акциях и турнирах, которые проходили несколько лет назад. В начале января появилось и очередное стихотворение Девятовского, навеянное зимним вечером в родном Новополоцке.

Интересно, что под одним из постов пользователь прямо спросил у Девятовского, куда тот пропал и все ли с ним хорошо. Но Вадим от ответа, по крайней мере публичного, воздержался.

О жизни экс-главы БФЛА не знают даже те, кто с ним когда-то работал

Вадим Девятовский в прошлом был всегда открыт для СМИ и мог ответить на любой вопрос, прокомментировать практическую любую тему. К тому же выступал не просто организатором различных мероприятий под эгидой БФЛА, но и сам в них участвовал. Однако события в августе 2020-го полностью изменили образ жизни Девятовского.

Сейчас экс-глава федерации легкой атлетики живет затворником. С прессой не общается, на публике не появляется. Все спортсмены и тренеры, с которыми удалось пообщаться «Трибуне», не в курсе нынешних дел экс-главы БФЛА. По некоторой информации, Девятовский от легкой атлетики все-таки не отгородился – на добровольных началах различными советами помогает своему сменщику Ивану Тихону, который совмещает руководящий пост с карьерой спортсмена.

«Трибуна» попыталась дозвониться до Вадима Девятовского, однако телефон он не брал, а сообщения в мессенджере остались непрочитанными.

Многоборец и один из активистов Свободного объединения спортсменов Андрей Кравченко в очередном выпуске «жизнь-малина» рассказал, что продолжает общаться с Девятовским.

– Он меня поддержал [во время голодовки], сказал беречь здоровье. Переживает за меня. Сказал: «Если нужна какая-то помощь – обращайся». Я спросил, как у него здоровье. Он сказал: «Спасибо. Все уже нормально». У нас общение, где политики вообще не касаемся, – рассказал Кравченко, при этом согласившись, что находится с Девятовским «в разных лагерях».

Что касается Олега Девятовского, то он, как говорят люди, работавшие с ним, всегда был сам по себе, не любил публичности и уж тем более внимания прессы. Известно, что Олег покинул пост генерального секретаря в федерации воднолыжного спорта и теперь, как и брат, ведет закрытый образ жизни. Последний раз на публике он появлялся в феврале – на похоронах заместителя директора по основной работе СДЮШОР-3 Новополоцка Михаила Лехтера. Школа как раз специализируется на воднолыжном спорте, и в ней Лехтер проработал 26 лет.

«Трибуна» попыталась связаться с Олегом Девятовским, но тот на контакт не вышел ни по телефону, ни через мессенджеры. Однако, как удалось узнать, Девятовский-старший продолжает заниматься водными лыжами. В июне в его родном Новополоцке пройдет международный турнир по воднолыжному спорту, где Олег может выступить в качестве одного из судей соревнований.

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