Колесо обозрения в парке им.Горького в воскресенье остановили на пять часов раньше обычного — аттракцион атаковали пчелы.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

— В самый разгар, когда в парке было много людей, прилетел рой пчел. Мы были вынуждены тут же остановить колесо, чтоб не пострадали посетители. Связались с МЧС, — рассказал Сергей Рожнов, заместитель начальника управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой».

В понедельник в парке выходной, поэтому его сотрудники и спасатели приняли совместное решение, щадящее полезных насекомых, — пчелам дали время самим покинуть колесо.

Уже утром 7 июня большая часть роя улетела — осталась буквально его треть. Как отметил С.Рожнов, ожидается, что и эти насекомые в ближайшее время покинут аттракцион. В противном случае в ситуацию будут вынуждены вмешаться сотрудники МЧС.

Ранее насекомые уже вмешивались в развлечения минчан, тогда это были осы и шершни. Но пчелы замечены впервые за последние годы.

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