Университет Цинхуа в Китае зачислил на факультет информатики виртуальную студентку Хуа Чжибин. Примечательно то, что она — искусственный интеллект, сообщает Dev.by.

В вузе ожидают, что за год первокурсница достигнет когнитивного уровня развития 12-летнего ребенка. Ее будет курировать профессор Тан Цзе. Сейчас Чжибин умеет писать стихи и рисовать, у нее есть музыкальные способности, она рассуждает и понимает эмоции.

«Хуа Чжибин обогатит жизнь университетского городка, будет способствовать более тесному контакту людей и искусственного интеллекта. Она может взаимодействовать и сотрудничать со студентами для выполнения творческой работы», — заявил IT-специалист Пэн Шуан.

Поделиться ссылкой: