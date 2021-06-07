Основной собственник «Уралхима» и гендиректор компании Дмитрий Мазепин высказался о возможных санкциях против «Беларуськалия» и опроверг свою причастность к финансированию крупнейшего оппозиционного телеграм-канала.

«Я понимаю, что санкции — это неприятная штука. И я бы не хотел желать никому из моих коллег по цеху, чтобы у них были проблемы. Я считаю, что мир должен быть открытым. Поэтому я всем своим коллегам по цеху желаю счастья и процветания», — сказал он в интервью ТАСС.

У Мазепина также поинтересовались возможным взаимодействием «Уралкалия» с белорусскими производителями калийных удобрений. Гендиректор ушел от прямого ответа, сказав только, что верит в братские отношения между белорусским и российским народами.

Мазепин также отпроверг свою причастность к финансированию крупнейшего оппозиционного телеграм-канала, признанного белорусскими властями экстремистским.

«То, что касается главного вопроса о финансировании …. Я могу ответить прямо и честно, ни я и ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный телеграм-канал», — заявил он.

«Мне неприятно говорить про финансирование этого телеграм-канала, потому что это противоречит моим взглядам», — сказал он.

Напомним, в интервью Романа Протасевича, показанном на ОНТ на прошлой неделе, прозвучало предположение, что телеграм-каналы получали пожертвования от российского бизнесмена. Имя олигарха Протасевич не назвал, однако некоторые намеки позволяют предположить, что речь идет о Дмитрии Мазепине.

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