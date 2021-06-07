Форвард "Витебска" Кельвин Оденигбо утонул в озере

В субботу, 5 июня, сотрудники ОСВОДа обнаружили утонувшего футболиста Кельвина Оденигбо. В апреле нападающему “Витебска” исполнилось 20 лет.

Нигерийский нападающий белорусского футбольного клуба “Витебск” Кельвин Оденигбо утонул в озере Белое возле деревни Новоселки Витебского района.

“5 июня 2021 года сотрудниками ОСВОДа был обнаружен утонувший Кельвин Оденигбо. Всю официальную информацию мы опубликуем по мере поступления, – сообщает пресс-служба “Витебска”. – Выражаем искренние соболезнования родным и близким футболиста, а также всем болельщикам команды”.

Оденигбо – воспитанник нигерийского NAF Rockets, из которого перешел в белорусскую команду в марте на правах аренды. В составе “Витебска” Кельвин принял участие в четырех играх и отдал одну результативную передачу.

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