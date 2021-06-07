Агурбаш должна Белкоопсоюзу 40 шуб

7 июня Экономический суд Минска начал рассмотрение иска Торгового унитарного предприятия “Белкоопвнешторг Белкоопсоюза” к индивидуальному предпринимателю и заслуженной артистке Беларуси Анжелике Агурбаш об истребовании имущества.

Как передает Sputnik, на сегодня назначено предварительное судебное заседание. Речь идет о том, что несколько лет назад артистка взяла на реализацию у Белкоопсоюза партию меховых изделий. Сегодня в суд на предварительное судебное заседание пришли представители истца – юристы Белкоопсоюза. Ни представитель ответчика, ни сама ответчица в суд не явились. В суде была озвучена информация о том, что ответчица Агурбаш была уведомлена об этом судебном заседании и получила определение суда на руки.

Позиция истца

Как сообщила на суде начальник юридического отдела Белкоопсоюза, в ноябре 2018 года между Белкоопсоюзом и индивидуальным предпринимателем Анжеликой Агурбаш был заключен договор о реализации товара – 40 меховых шуб. По ее словам, после заключения договора Агурбаш произвела отгрузку товара, по договору должна была регулярно перечислять деньги от реализации шуб, но этого не делала. Белкоопсоюзом в суд был передан иск об истребовании имущества на сумму 6 085 942,02 российских рублей (около 83 тысяч долларов), переданного на основании договора комиссии.

По словам юриста, срок для возврата товара истек в 2020 году.

“Учитывая публичность личности ответчика, мы пытались урегулировать данный спор путем переговоров, но каждый раз у ответчика находились аргументы о том, что сейчас сложная эпидемиологическая обстановка”, – сказал юрист Белкоопсоюза.

Инвентаризация по видео

Стороной истца была предпринята попытка инвентаризации полученного Агурбаш товара. “Гендиректор ездил в Москву, чтобы увидеть в наличии данный товар. Анжелика Анатольевна не пустила к себе, по видео произвела инвентаризацию”, – сказала представитель истца.

“Мы направляли претензии и просили Анжелику Анатольевну Агурбаш представить отчет о реализации, неоднократно просили вернуть наши изделия, но Анжелика Анатольевна отказывается это сделать“, – заявила юрист суду.

При этом представитель истца сообщила, что Агурбаш заявляла, что готова приобрети партию шуб за 50 процентов стоимости. “У нас есть скриншоты этого“, – сказала юрист.

Она также заявила суду, что Белкоопсоюз предлагал мирным путем урегулировать вопрос, связанный с договором о реализации меховых изделий.

Юрист Белкоопсоюза также заявила суду, что у истца есть основания утверждать, что меховые изделия, переданные Агурбаш для реализации, не проданы и находятся у нее.

Отстаивая свою позицию в суде, юрист Белкоопсоюза заявила, что у Агурбаш отсутствуют правовые основания для удержания партии эксклюзивных меховых изделий. В этой партии – норковые шубы различных цветов, меховые шляпки, сумки, жилетки.

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