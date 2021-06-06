Киев сообщил, что подготовил собственный пакет санкций в отношении Беларуси за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан.

В Минске отвечают, что тоже введут санкции против Киева. Впрочем, в Украине считают, что Беларусь уже начала торговую войну: в конце мая сроком на полгода там ввели режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Фактически это означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь.

Как связаны экономики Украины и Беларуси, может ли Киев позволить себе торговую войну против Минска и какими будут последствия для обеих стран.

Об этом в эфире Настоящего Времени рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

— Что Украина может потерять и кто больше всего пострадает от взаимных санкций Минска и Киева, как вам кажется?

— На самом деле это сложный комплекс отношений, потому что у нас действительно есть мощные политические турбуленции, если говорить крайне дипломатично и мягко.

Хотя очевидно, что заявления и слова этих заявлений очень-очень жесткие и со стороны Беларуси и, соответственно, мы не можем толерировать никакие действия по отношению к «ДНР», потому что это террористы.

И Крым, который оккупирован, – это все как бы не шутки-прибаутки, это достаточно серьезные вопросы, которые, безусловно, намного важнее, чем вопросы коммерческие.

Тем не менее у нас есть и коммерческая плоскость. И я тут в полной мере согласен, что действительно большую часть нашего рынка топлива занимает Беларусь. Но главная причина в данном случае – где-то порядка почти миллиарда долларов мы платим за белорусские нефтепродукты.

Но главное конкурентное преимущество Беларуси – это географическая близость Мозырского завода, который является основным поставщиком. И у нас были совещания, если вдруг будет большой кризис… Хотя очевидно, что это будет самое негативное развитие событий.

— А как быстро Украина сможет восполнить этот дефицит?

— Это буквально несколько недель, потому что мы видим, что рынок достаточно конкурентный. Вопрос только, как это повлияет на цену, на потребителей, и какие-то кратковременные сбои вполне возможны.

Но мы не можем назвать это зависимостью. Мы можем назвать это достаточно таким взаимовыгодным коммерческим сотрудничеством. И, безусловно, этот фактор тоже принимается во внимание.

Вот новости были сегодня Европейского союза, что есть санкции политические и дискутируется вопрос какого-то более экономического давления. Но тут опять-таки у Беларуси основные товары, которые экспортируются, – это топливо либо удобрения. Потому что у Беларуси есть конкурентное преимущество в наличии калия, фосфатов и комплексных удобрений, это достаточно дешево и пользуется спросом в соседних государствах.

— Экономические связи Украины все-таки с Беларусью достаточно тесные. Киев может себе позволить экономические санкции против Минска?

— Если честно, вопрос не в плоскости экономических возможностей. То есть мы торгуем более чем на миллиард в обе стороны товарами с добавочной стоимостью, если даже мы выведем за скобки вопросы топлива и удобрений.

Плюс есть большая производственная кооперация. Поэтому это важное сотрудничество. Но если речь зайдет о таких важных вопросах, как Крым и Донбасс, то тут, безусловно, вопросы принципиальные будут иметь преимущество.