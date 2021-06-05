Youtube ограничил показ «интервью» ОНТ Романа Протасевича "как неприемлемое или оскорбительное"

Очевидно, администрация видеосервиса приняла такое решение из-за многочисленных жалоб пользователей. Теперь, чтобы посмотреть видео, нужно подтвердить, что пользователь предупрежден об опасности просмотра.

«Следующий контент был определен сообществом YouTube как неприемлемый или оскорбительный для некоторых аудиторий», — говорится в предупреждении.

Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали в Беларуси 23 мая после того, как самолет, на котором они летели из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. На Романа в Беларуси заведено несколько уголовных дел, связанных с протестами после президентских выборов в августе прошлого года. КГБ внес его в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Находившийся под арестом Протасевич дал интервью главе ОНТ и ведущему программы «Марков. Ничего личного» Марату Маркову. Передача вышла в эфир 3 июня. По словам Маркова, «разговор» длился более 4,5 часов, а в эфир попало 1,5 часа из них. Представители ОНТ вчера вечером похвастались, что видео попало в тренды Youtube. На данный момент его посмотрело более 665 тысяч пользователей, из них лайк поставили 21 тысяча, а дизлайк — 25 тысяч.

В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ считают, что признания Романа Протасевича и Софии Сапеги, показанные по телевидению, нарушают их право на справедливый суд, и могут быть признаком того, что их пытали. Amnesty International считает, что принуждение Романа Протасевича к «признанию» в эфире телевидения равносильно жестокому обращению.