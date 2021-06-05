Известный белорусский телеведущий и шоу-мен Дмитрий Шепелев в сторис Instagram рассказал о своей поездке в Беларусь и назвал ситуацию в стране катастрофой, дополнив, что «от всего увиденного и услышанного» у него не осталось эмоциональных сил.

«Мне казалось, что я представляю, что происходит в Беларуси. Это не так.

Я провел там всего два дня. В день, когда я приехал, обвиняемый в протестных действиях Степан Латыпов в зале суда перерезал себе горло: «…если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей», — сказал он перед случившимся.

Минск был для меня как сериал «Друзья». Там оставались мои близкие друзья юности. Самые счастливые годы жизни я провел с ним. И даже уехав я всегда знал – они там. Стоит только приехать. Теперь нет. Шестеро в эмиграции. Вынужденной. Уехал, бежал, скрылся за границей весь ближайший круг моих людей. Сериал кончился.

– Пусть внуки приедут погостить

– Мне кажется, это не безопасно

– Почему?

– …

В Минске сосуществуют две реальности. Первая реальность – это люди «перемен». Вторая реальность – это те, кто по разным причинам молчат. Общее между этими реальностями только депрессия и страх.

Новое слово белорусского лексикона «бусофобия» – когда рядом оказывается невзрачный микроавтобус. Это в них заталкивали и увозили в неизвестном направлении демонстрантов, подозреваемых, несогласных.

– Помнишь нашего общего друга?

– Да

– Он сидит. Во второй раз.

– Это как?

– Отсидел первые 15, выпустили на два дня и снова. Иногда повторно забирают прямо у ворот сизо.

– …

В этот момент мне очень сложно справиться с эмоциями, не поддаться панике, не схватить сумку и сию же минуту не раздумывая умчаться подальше. «Мы балансируем между чувством страха и чувством ненависти к ситуации», – говорит моя подруга.

Мы сидим за столом, суши, вино, дружеский смех, дети. Какое все-же нужно иметь мужество, чтобы так жить, оставаться в городе, где грозит реальная опасность ареста, передвигаться озираясь, водить детей в школу и знать – этот человек в форме за твоим окном, увы, не может быть сомнений, пришел или за тобой или за твоим соседом.

Не буду скрывать, я волновался, приближаясь к границе. Страшно представить, что чувствуют те, кому действительно может грозить опасность.

«Я здесь уже несколько дней, – пишет мой друг, уехавший в другую страну после обыска в белорусском офисе – не понимаю, неужели теперь можно расслабиться».

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