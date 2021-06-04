Кандидат исторических наук, доцент Игорь Кузнецов пытается попасть на официальный прием граждан к заместителю главы Администрации президента Игорю Луцкому.

Кузнецов хотел бы обсудить с высокопоставленным чиновником публикации, которые посвятила ему газета, учредителем которой является Администрация президента. Доцент кафедры дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ Игорь Кузнецов считает, что задеты его честь, достоинство и деловая репутация.

«Народная Воля» поинтересовалась подробностями.

– Это, можно сказать, давняя история, она тянется с 2019 года, – рассказывает Игорь Кузнецов. – 17 апреля на сайте «sb.by – Беларусь сегодня» появилась публикация Андрея Муковозчика «Лжеисторики. Есть такие «историки», которые поневоле заставляют сомневаться, наука ли она – их история». Лжеисториком автор назвал в том числе и меня, поэтому я попросил главного редактора издания Дмитрия Жука опровергнуть распространенные клеветнические измышления. Редакция тогда заявила, что ни в коей мере не ставила под сомнения мою деловую репутацию, а в публикации изложено лишь мнение автора. В конце концов статью удалили с сайта sb.by. Однако при этом передо мной никто так и не извинился. Но к тому времени текст многие успели прочитать! Поэтому я вынужден был обратиться в прокуратуру Советского района Минска с просьбой привлечь Муковозчика к ответственности за то, что в публикации распространены заведомо неправдивые сведения о том, что кандидат наук Игорь Кузнецов является «лжеисториком». Эти сведения не соответствуют действительности, унижают мои честь, достоинство и деловую репутацию как кандидата исторических наук, дипломированного специалиста в истории советских репрессий, доцента кафедры дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ.

Прокуратура перенаправила мое заявление в РУВД Советского района Минска. Оттуда я получил ответ: оснований для административного процесса по статье «Клевета» в отношении автора статьи «Лжеисторики» Муковозчика нет. Я снова написал заявление в городскую прокуратуру, которое перенаправили в ГУВД Мингорисполкома, а затем вновь спустили в Советский РУВД…

Эта канитель длилась до конца 2019 года. Назначили экспертизу, которая показала: мол, это личное мнение автора публикации. На этом я остановился. Но в апреле 2020 года случилось очередное весеннее обострение – в sb.by появляется статья, в которой мое имя упомянули в таком контексте: мол, в результате того, что власть заняла принципиальную позицию, такие, как Кузнецов, Дрозд, залезли под плинтус, молчат и репостят котиков. В ответ я в «Фейсбуке» дал комментарий: Кузнецов не молчит, за это время было опубликовано 22 статьи и 14 интервью по вопросам советских репрессии и периода Второй мировой войны. И в ответ на это в газете «СБ. Беларусь сегодня» появилась новая статья, где мне тот же Муковозчик посвятил такие слова: «…очернитель нашей истории (и кляузник) Игорь Кузнецов – он публично хвастается про «22 опубликованные статьи и 14 интервью по очернению». И он всё еще доцент БГУ? Продолжает загаживать мозги нашим студентам, хочется спросить у Министерства образования?»

Оказывается, я умышленно очерняю историю и кляузник, потому что в 2019 году добивался возбуждения уголовного дела в отношении одного из авторов газеты!

23 мая я обратился в Администрацию президента с просьбой записать меня на прием к главе Администрации президента Игорю Сергеенко. Я объяснил, что на меня идут систематические нападки со страниц государственной газеты, которые задевают мои честь, достоинство и деловую репутацию. На что получил довольно оперативный ответ: мол, ваше обращение внимательно рассмотрено, однако глава Администрации президента во втором квартале этого года ведет прием на выездных заседаниях, а информация об этом публикуется на сайтах. Получается, я должен Сергеенко перехватывать где-то на периферии?

По поводу возмутившей меня публикации ответили так: «Обращаем внимание, что принятие решений о наполнении печатного издания является прерогативой редакции издания и определяется его внутренней политикой. Если вы считаете, что редакцией газеты затронуты Ваши честь и достоинство, нарушены права, Вы вправе обратится в суд».

Я написал повторное обращение с просьбой записать меня на прием уже к заместителю главы Администрации президента Игорю Луцкому, который должен будет выслушивать граждан 17 июня. Теперь жду ответ.

До БГУ уже дошли отголоски этой публикации. У меня поинтересовались, почему меня так не любит Муковозчик. Я, кстати, его в глаза никогда не видел, наши пути никогда не пересекались. И не очень понимаю, как может физик-кавээнщик давать оценку кандидату исторических наук, специалисту по репрессиям? Так ладно, если бы еще давал оценку с чисто научной точки зрения, но он же пишет, что я загаживаю мозги студентам, что я кляузник, очернитель. Ну что тут скажешь? Советская пресса такого и близко не допускала! Газета Администрации президента «мочит» доцента, который 23 года работает в государственном вузе и не имел ни одного взыскания! Так что же за все эти годы вы всё еще не расправились со мной как с «врагом народа», как допустили, что «враг народа» загаживает мозги студентам?

В 2019 году, когда я обращался в прокуратуру, мне был дан ответ: мол, это были литературные выражения. Но сейчас выражения такие, что экспертиза вряд ли назовет их литературными. К тому же в публикациях содержится прямой призыв уволить человека с работы.

Стоит заметить, что теперешний глава Администрации президента Игорь Сергеенко меня хорошо знает. В 2017 году я вместе с ним был участником «круглого стола» по Куропатам в той же государственной газете, дважды был лично у него на официальных приемах по проблемам изучения советских репрессий. То есть я не человек с улицы, он меня знает, но у нас не такие отношения, когда я могу ему запросто позвонить по мобильному телефону. Когда он был первым заместителем председателя КГБ, я записывался к нему на прием, мы официально встречались. И, будто по иронии судьбы, на одном из дипломатических приемов в Посольстве Украины в 2019 году я проинформировал его о публикации в «СБ» в отношении меня: мол, Игорь Петрович, ну как так, почему газета «СБ» допускает такие выражения? Он мне говорил: конечно, так не должно быть, посмотрю… И буквально через три месяца его назначают главой Администрации, но при нем ситуация повторяется еще в худшем варианте…

Если Игорь Луцкий со мной не встретится и эта ситуация не будет урегулирована цивилизованным образом, мне снова придется подавать заявление о возбуждении уголовного дела по факту клеветы…

Из личного дела

Игорь Кузнецов – доцент кафедры дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ, кандидат исторических наук.

В 1992 году окончил аспирантуру при Томском государственном университете и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Массовые репрессии на территории Западной Сибири в 1930-е годы и реабилитация жертв террора».

В 1993 году ему присвоено ученое звание «доцент».

С 1998-го – доцент кафедры дипломатической и консульской службы факультета международных отношений Белорусского государственного университета.

Основные направления научных исследований: методология и методика научных исследований, информационно-аналитическая работа, информационная безопасность, история периода Второй мировой войны, история политических репрессий 1920–1950-х годов в СССР и БССР.

Публикация – из № 41 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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