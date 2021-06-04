Украина очнулась. Можно сказать, впервые и на словах, и на деле заняла весьма жесткую позицию по отношению к специфическим и неадекватным, по меркам цивилизованного мира, действиям человека, который силой удерживает власть в Беларуси.

До этого белорусскому диктатору всё сходило с рук. Предыдущие четыре президента Украины закрывали глаза на «чудаковатого соседа», предпочитая выстраивать с ним разного рода торговые схемы. Неожиданно для Александра Лукашенко Владимир Зеленский повел себя по-другому. Его позиция позволила ближайшим к Синеокой демократическим странам консолидированно выступить по отношению к безрассудным действиям правителя Беларуси. Украина, Польша, Литва, Латвия, несмотря на собственные экономические издержки, закрыли свое воздушное пространство для полетов белорусских самолетов в ответ на инсценировку чрезвычайной ситуации на борту ирландского авиалайнера, летевшего из Греции в Литву через воздушное пространство Беларуси, целью которой был арест оппозиционного блогера.

Вероятно, белорусские спецслужбы просчитывали жесткую реакцию западных стран на свою безумную выходку, но не рассчитывали, что Украина, ранее всё спускавшая на тормозах, выступит с европейцами единым фронтом. Действительно, если бы Украина проигнорировала позицию цивилизованных стран, то санкции, направленные против белорусских авиаперевозчиков, не имели бы должного эффекта. Было бы немного болезненно, но терпимо. А сейчас им открыт только один воздушный коридор – через Россию, но фактически в Европу, даже в страны, которые пока не присоединились к санкциям, уже не попасть. Летать туда через Россию экономически нецелесообразно.

Для белорусских элит теперь закрыт путь в Европу, а летать в Турцию и Египет стало значительно дольше и дороже. Позиция Украины, судя по всему, очень разозлила официальный Минск. Начался откровенный экономический шантаж. Беларусь заявила о прекращении поставок бензина и дизтоплива в Украину. От поставок белорусской электроэнергии Украина отказалась сама.

Вслед за этим официальный Минск ввел индивидуальное лицензирование на импорт ряда украинских товаров. Эти санкции коснутся кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги и упаковки, кирпича, керамической плитки, стеклянных ампул, сельхозтехники для посева, стиральных машин и мебели.

В Министерстве экономики Украины сочли такие действия необоснованными и дискриминационными; они, безусловно, создадут определенные трудности, но Украина их сможет нивелировать. А вот сможет ли Беларусь найти новые рынки для сбыта своей продукции, выручка от реализации которой формирует львиную долю белорусского бюджета? После заявления об ограничении продажи Украине дизтоплива и бензина из Беларуси, занимавшего достаточно высокий процент украинского рынка, цена на топливо в Украине за последнюю неделю осталась неизменной, хотя власти Беларуси прогнозировали дефицит и рост цен в этом сегменте украинского рынка. Очередной просчет? Что касается решений по лицензированию товаров, то, как заявили в Министерстве экономики Украины, сейчас проводятся «консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси».

Чего следует ожидать от официальной Украины человеку, называющему себя руководителем Республики Беларусь?

Во-первых, украинский МИД подготовил для Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) пакет индивидуальных санкций. Об это заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин: «Санкции будут распространяться на представителей власти, которые причастны к предполагаемой фальсификации выборов и насилию в отношении мирных граждан. Санкционный пакет уже передан на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны. МИД надеется, что это будет сделано в ближайшее время». Такого себе даже Петр Алексеевич Порошенко, якобы самый демократичный и проевропейский украинский президент, не позволял. Можно констатировать, что Украина при Зеленском концептуально изменилась и начала играть на опережение.

Во-вторых, 3 июня Верховная Рада приняла заявление, в котором решительно осудила действия властей Республики Беларусь по принудительной посадке пассажирского самолета компании Ryanair и задержанию Романа Протасевича, призвала немедленно освободить их и всех политических заключенных, а также остановить произвол и пытки в отношении белорусских граждан, содержащихся под стражей. Кроме того, украинские парламентарии призвали власти Беларуси гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами.

«Верховная Рада Украины подтверждает полную солидарность со своими международными партнерами, прежде всего государствами-членами Европейского Союза и США, в том числе по вопросу прекращения воздушных сообщений с Республикой Беларусь», – говорится в заявлении.

В-третьих, по словам главного украинского переговорщика по ситуации с оккупированным Донбассом, первого президента Украины Леонида Кравчука, сейчас идет поиск альтернативной Минску площадки для переговоров. Проводятся консультации с ОБСЕ. «Учитывая ту ситуацию, ту диктаторскую линию, то диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Лукашенко, мы не можем рассматривать вопрос об обсуждении тех проблем, которые называют минской площадкой», – констатировал Леонид Кравчук. Кроме этого, он отметил, что, по его мнению, Беларусь теперь не просто соседнее государство, а сателлит России.

В-четвертых, последовал невероятно жесткий ответ заместителя главы украинского МИД Эмины Джапаровой на «высказывания господина Лукашенко относительно обращения к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым»: «Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми «ЛНР» или «ДНР». И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями». Джапарова подчеркнула, что вся полнота ответственности за санкции и ограничения государствами мира, в том числе Украиной, воздушного сообщения с Беларусью и за неудобства, которые испытывают из-за этого граждане Беларуси, лежит на Лукашенко.

«От необдуманных и провокационных действий Лукашенко уже страдают обычные белорусы, которые нам очень близки. Мы с большим уважением к ним относимся и солидаризируемся с их усилиями отстоять свои права и свободы. Есть международное право, согласно которому Крым и Донбасс – это Украина. Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Автономную Республику Крым и развязав агрессию на востоке Украины, за что будет нести ответственность. Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге и еще больше усилить собственную международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, убеждена, не выбор дружественного Украине белорусского народа», – резюмировала Эмина Джапарова.

В-пятых, секретарь СНБО Игорь Данилов, на рассмотрении которого сейчас находятся предложения украинского МИД по санкциям, направленным против белорусских чиновников, после встречи с главным советником президента Литовской Республики по вопросам национальной безопасности Дариусом Кулешюсом, на которой обсуждались совместные военные действия Беларуси и России, заявил: «События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира. Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции российских спецслужб».

Ситуация в целом складывается следующим образом. В результате действий Лукашенко Украина больше не считает Беларусь добрососедским государством и расценивает действия узурпатора как несущие потенциальную военную угрозу. Украина полностью солидарна в своих действиях с позицией ЕС, США и всего демократического мира относительно реакции на опасные действия Лукашенко.

Президент страны Владимир Зеленский считает, что теперь «сюрпризы» могут быть не только со стороны РФ: «Сейчас очень опасная ситуация в Беларуси. Это наши северные границы. И мы понимаем, что Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важной геополитической и, наверное, оборонной сделке. После этого может быть действительно серьезное влияние России и серьезная координация и контроль белорусских вооруженных сил. Тогда мы можем рассматривать риск и с той стороны».

По сути, по мнению официальных государственных лиц стран – соседей Беларуси, получается, что в стремлении сохранить свою личную власть Александр Лукашенко поставил под угрозу мир и стабильность в регионе. И теперь соседям не приходится ждать от него мира и благополучия, а нужно воспринимать Беларусь как источник настоящей опасности. Судя по всему, конфронтация будет только нарастать…

Александр ЦЫНКЕВИЧ, собственный корреспондент газеты «Народная Воля» в Украине.

Публикация – из № 41 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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