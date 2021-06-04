Сегодня Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство, следует из заявления на сайте Евросовета.

«Совет принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Беларуси путем введения запрета на пролеты в воздушном пространстве ЕС и на доступ в европейские аэропорты белорусских перевозчиков всех видов.

Поэтому государства-члены ЕС будут обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией любым воздушным судам, эксплуатируемым белорусскими авиаперевозчиками, в том числе в качестве маркетинговых перевозчиков.

Сегодняшнее решение является продолжением выводов Европейского совета от 24 и 25 мая 2021 года, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, создавшую угрозу авиационной безопасности», — говорится в заявлении.

В выводах также осуждалось задержание белорусскими властями журналистов Романа Пратасевича и Софьи Сапеги и содержался призыв к Совету принять необходимые меры, включая расширение санкционных списков физических и юридических лиц и дальнейшие целенаправленные экономические санкции.

Поделиться ссылкой: