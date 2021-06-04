Премьер-министр Беларуси Роман Головченко пообещал, что комплекс защитных мер в ответ на санкционное давление Запада “остудит разгоряченные головы”, сообщает информационное агентство “Интерфакс”.

“Комплекс мер готов, разгоряченные головы остудятся и взвесят, в том числе интересы своего бизнеса”, – заявил Головченко в интервью телеканалу “Беларусь 1”. Его фрагмент показали в эфире в пятницу.

Планируется, что Беларусь может ограничить транзит и ввести эмбарго товаров в ответ на санкции Запада.

“Мы способны защитить своих граждан и свои предприятия. Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Меры будут весьма болезненные для стран, занявших откровенно враждебную позицию – от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита”, – заявлял ранее Головченко.

При этом он отметил, что Минск “все же рассчитывает на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата, предлагаем отрезвиться и подумать еще раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей”.

Напомним, ЕС подготовил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси, США возобновили санкции в отношении нефтехимического комплекса Беларуси, с 5 июня белорусским самолетам запрещено нарушать воздушное пространство стран ЕС, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении ряда белорусских чиновников.

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