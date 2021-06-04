Согласование пакета дорожных карт по интеграции экономик Беларуси и России почти завершилось, осталось согласовать только одну карту, заявил посол РФ в Минске Евгений Лукьянов.

“Почти все дорожные карты по интеграции экономик Беларуси и России согласованы, осталась только одна. Есть уже и конкретные планы по реализации договоренностей“, – сказал Лукьянов, которого цитирует “Интерфакс-Запад”.

Он также отметил, что сейчас “идет ответственная пора работы над архитектурой Союзного государств”.

“Фактически мы выходим на финишную прямую по согласованию всех союзных программ, которые охватывают построение единого экономического пространства двух стран для того, чтобы обеспечить равные условия работы субъектов хозяйствования Беларуси и России”, – сообщил премьер-министр Роман Головченко.

Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко напомнил, что “дорожные карты” представляют собой план действий по углублению интеграции по конкретным направлениям. “Это план действий, направлений – единая промышленная политика, единая аграрная политика, создание единого рынка нефти, газа, электроэнергии и так далее – 28 направлений. И в каждом этом направлении надо подвести законодательную базу – и в Беларуси, и в России, и межправсоглашения (подписать – ИФ). То есть потом пойдет напряженная работа: формирование нормативной базы. И это займет минимум полгода”, – отметил Семашко.

При этом “самая сложная задача – унификация налогового и таможенного законодательств, предполагается, что на это уйдет минимум 2-2,5 года”, – добавил Семашко.

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