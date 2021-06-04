На фоне чудовищных, макабрических новостей последних дней – вынужденной посадки ирландского самолета в Минске, ареста блогера Романа Протасевича, попытки Степана Латыпова покончить жизнь самоубийством прямо во время судебного процесса – информация о назначении артистки Ольги Нефедовой художественным руководителем Национального академического театра имени Янки Купалы вызывает даже улыбку. Горькую, но тем не менее… Министерство культуры пошутило? Министерство культуры ставит такие опасные эксперименты – то с Большим театром, то вот с Купаловским… Назначить худруком театра артистку второго плана – это как с бухты-барахты отправить в космос техника. На земле, в команде, этот человек незаменим. А из космического пространства и сам не вернется, и корабль угробит – у него ведь ни знаний, ни специальной подготовки, ни, извините, таланта.

Тем не менее О.Нефедову отправили покорять просторы театральной Вселенной во главе коллектива, которого, практически, нет, который еще предстоит собрать по пути. Колоссальной трудности задача, если иметь в виду, какие небогатые у нас артистические кладовые.

Впрочем, я отдаю должное кое-каким способностям Ольги. Она, конечно, человек с лидерскими качествами: зычный голос, завидная стать, эмоциональный – не видя берегов – напор. Но этого мало для художественного руководства коллективом. Катастрофически мало! Я, например, не помню значительных ролей артистки в Купаловском театре, где она работает с 1992 года. Вернее, я видела Нефедову на сцене в некоторых спектаклях – «Выкраданне Еўропы, альбо Тэатр Уршулі Радзівіл», «Ноч на Каляды», «Пінская шляхта». И она была там, что называется, к месту – такая терпкая приправа, резкая краска. Очень нужная – для эпизодов… Я не иронизирую. У каждого свое место в искусстве. Мало таланта? Претензии к господу Богу. Уж точно не к режиссеру Николаю Пинигину. В конце концов, Ольга могла бы и поменять сцену, уйти в другой театр, если бы дело было только в «плохом» режиссере, который не видит такой алмаз в труппе. Но она не уходила. Или артистку никуда не приглашали?.. Она подрабатывала на телевидении, была ведущей на радио, кстати, голос ее – низкий, загадочный – быстро запоминался.

Но в последние месяцы Нефедова запомнилась другим. Многими интервью, в которых осуждала (я сказала бы, исходила ядом и гневом) своих бывших коллег, покинувших театр в знак протеста против сфальсифицированных выборов и последовавшего после них насилия. А также некрасивыми слезами перед Александром Лукашенко, когда он приходил смотреть новую «Паўлінку» в Купаловский театр. Режиссер Пинигин, конечно, поставил бы эту сцену – «верноподданнический плач перед хозяином» – иначе. Но его не было, а сама артистка как смогла, так и разыграла. Получилось жалкое зрелище. Очень неловкое, нелепое. Потому что перебор… А талант – это прежде всего чувство меры. Чувство достоинства. Но не за талант теперь отмечают государственными наградами и карьерой, а за преданность. Вскоре Нефедова получила медаль Франциска Скорины. А теперь вот должность худрука театра.

Сочувствую Купаловскому театру – его пока можно закрывать на амбарный замок. Но если произойдет невозможное и в новом сезоне на его сцене появится ошеломляюще талантливый спектакль, первая поздравлю с успехом художественного руководителя. Так что не будем пока посыпать голову пеплом, а подождем чуда. Надежда только на чудо…

Публикация – из № 41 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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