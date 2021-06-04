Дмитрий Протасевич в эфире телеканала “Дождь” прокомментировал “интервью” с сыном, которое накануне показал телеканал ОНТ. Он отметил, что “корреспондент госканала имеет больше прав, чем адвокат, которого уже больше пяти суток не пускают к Роману”, пишет “Еврорадио”.

“Я уверен, что его заставили, — говорит Дмитрий Протасевич. — Уверен, что его запугивали. Он больше недели находится под давлением… Это результат того, что его просто запугали, пригрозили, может быть, жизнью девушки и его жизнью”.

Отец Протасевича считает, что в СИЗО КГБ сына пытали, над ним издевались. Он не исключает и использования психотропов.

“И слова, и формулировки, и то, как он предоставляет информацию, и эти восхваления Лукашенко — это всё результат пыток, это результат того, в какое психологическое и физическое состояние его повергли”, — заявил Дмитрий Протасевич.

3 июня на телеканале ОНТ показали большое интервью с Романом Протасевичем. В нем журналист рассказал о работе на пользу протестов в Беларуси, о своих коллегах, об отношении к Александру Лукашенко.

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