Национальный банк Беларуси утвердил инструкцию о порядке проведения валютно-обменных операций. Соответствующее постановление принято в рамках реализации положений новой редакции закона «О валютном регулировании и валютном контроле», который вступает в силу с 9 июля.

Как отмечает Нацбанк, инструкция будет способствовать упрощению порядка проведения валютных операций и расширению возможностей физических и юридических лиц по их совершению.

В частности, инструкция предусматривается возможность прямого доступа юрлиц и физлиц к валютным торгам БВФБ без участия банков. При этом о механизме совершения биржей валютно-обменных операций с физическими и юридическими лицами без участия банков будет сообщено дополнительно.

Также инструкция регламентирует работу обменных пунктов, касс, порядок установления банками обменных курсов. Документ закрепляет возможность проведения в обменных пунктах и иных банковских операций.

В инструкции закрепляется, что передача физическим лицом кассиру наличных денежных средств рассматривается как согласие физического лица с условиями проведения валютно-обменной операции, отраженными на стенде или специальном электронном табло.

Действие инструкции при этом не распространяется на обменные операции при использовании банковских карточек, в том числе в автоматах обмена валюты.

Для удобства юридических лиц при совершении валютно-обменных операций инструкцией устанавливается возможность перечисления белорусских рублей в оплату приобретаемой юридическими лицами иностранной валюты с любых счетов. При этом купленная юридическим лицом иностранная валюта может быть зачислена как на банковский счет покупателя, так и в оплату его обязательств, например на счет по учету кредитной задолженности в банке либо на иной банковский счет в соответствии с требованиями валютного законодательства.

Поделиться ссылкой: