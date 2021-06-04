За прошедший день, на границе с Беларусью литовские пограничники задержали 52 нелегала. По предварительным данным, это граждане Ирака, Сирии, России, а также четыре белоруса. Большинство задержанных попросили убежища в Литве.

Для осмотра местности и поиска нелегальных мигрантов Служба охраны государственной границы Литвы использовала вертолет, беспилотный самолет и кинологов со служебными собаками.

В настоящее время все задержанные нелегалы находятся в пограничных пунктах и ждут результатов тестирования на COVID-19.

В помощь литовским пограничникам на границе с Беларусью привлечены дополнительные силы: Служба общественной безопасности и Союз стрелков.

Служба охраны государственной границы Литвы принимает дополнительные меры по усилению безопасности границы с Беларусью. По данным службы, в этом году около полутора сотен нелегальных мигрантов, в основном граждан Ирака, пытались въехать в Литву из Беларуси. Это в три раза больше, чем за весь 2020 год.

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