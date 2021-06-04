Реакция ряда стран на случай с рейсом Ryanair Афины-Вильнюс сделала невозможными полеты из Беларуси по многим направлениям. «Белавиа» приостановила рейсы в 20 государств и российский эксклав — Калининградскую область. При этом выезд из Беларуси через наземные границы для многих почти невозможен или весьма затруднителен. Это означает передел рынка пассажирских перевозок и выездного туризма. Кто на этом заработает?

Иностранные авиакомпании

Во-первых, нынешняя ситуация — это потеря роли пересадочного хаба для Национального аэропорта Минск. Значит, хаб перемещается в другое место. Раньше жители Украины и России путешествовали между своими странами через Беларусь. Или же россияне летали в Турцию транзитом через нас. Теперь жители Беларуси будут летать в европейском направлении через Москву или Санкт-Петербург. Выгодоприобретатели здесь российские аэропорты, а в первую очередь — авиакомпании.

Причем это не только такие гиганты, как группа «Аэрофлот». Появился шанс для мелких авиакомпаний. Например, российская «СКОЛ» скоро запустит рейсы Калининград-Минск. Еще в недавнем прошлом это была просто одна из компаний, которая перевозит «вахтовиков» за Уралом. В основном, это нефтяники. Второе направление бизнеса — долгосрочные контракты с ООН на перевозки в интересах гуманитарных миссий в экзотических странах.

Примерно два года назад «СКОЛ» воспользовалась льготами особой экономической зоны в Калининградской области и начала постепенно осваивать рынок регулярных рейсов в Европе. Это перелеты на небольшие расстояния. То есть регулярные рейсы, на которые будет спрос, с подобным флотом возможны там, где есть постоянная потребность перелета на небольшие расстояния. Калининград как раз такое место. Гражданам Беларуси по земле ехать туда довольно накладно, а «Белавиа» больше ничем помочь не может. Здесь как раз помогут L-410, которые у «СКОЛ» имеются в количестве 5 штук. Образно говоря, это что-то среднее между Ан-24 и «кукурузником». Вместимость — 15-17 пассажиров. Один из плюсов — неприхотливость при посадке. Его можно принимать даже на малом аэродроме с грунтовой ВПП. Сейчас L-410 выпускает авиазавод в Екатеринбурге. Так что эти машины у «СКОЛ» свежие.

L-410 не так давно были и у кыргызстанской компании Aviatraffic. Она начинала с мелких перевозок по Кыргызстану, где многие регионы отделены друг от друга горами. Но сейчас перевозчик перешел на более серьезные машины: Airbus A-320 и Boeing 737-300. Но пока их немного — 5 бортов. Скоро Aviatraffic начнет выполнять рейсы Минск-Бишкек.

Ранее добраться в столице Кыргызстана можно было пересадкой через Москву. Это были не всегда удобные стыковки. Иногда с многочасовым ожиданием (из плюсов: можно было съездить из аэропорта погулять по Златоглавой).

А чем может быть интересен Бишкек? Близостью к курорту — к озеру Иссык-куль. Самое время освежить давно забытое многие жителями Беларуси туристическое направление. Плюс в тех местах есть возможность хорошо отдохнуть любителям гор. Ну а восточной экзотики в Бишкеке хватает тоже.

Туриндустрия Азии

Во-вторых. Этот пункт вытекает из первого. Если турфирмы правильно воспользуются новым рейсом Aviatraffic, то они получат небольшую компенсацию за «ковидный» кризис. Плюс явно поднимутся доходы у владельцев аппартаментов как в Бишкеке, так и на Иссык-куль. Раньше размещением там заведовали «советские» санатории, но с годами сектор все больше стал отходить к мелкому и среднему бизнесу. Нечто вроде наших агроусадеб.

Не будем забывать о «Белавиа». Она может сейчас вполне спокойно летать в Азию. Для нее открыты Казахстан и Узбекистан. Правильно выстроенный маркетинг позволит нарастить турпотоки, например, в Самарканд. Опять же выиграют от этого те, кто сдает жилье туристам, проводит экскурсии и т.д. Но это не только Средняя Азия. Остаются ОАЭ, Израиль, закавказские страны: Грузия, Азербайджан, Армения. У них есть шанс перехватить любителей отдыха в теплых краях, потому что Черногория и Кипр под большим вопросом.

Хотя чисто теоретически, если позволят белорусские власти и не будет протестовать Европа, запретные направления могут взять на себя российские авиакомпании. Теоретически сюда же имеют шанс влезть перевозчики из других стран СНГ.

Крым

В-третьих, определенные перспективы есть у Крыма. Особенно после заявления о теоретическом запуске рейсов в Симферополь из Минска. Но все же пока вопрос не решен, и здесь есть два основных варианта. Либо туда начинает летать «Белавиа» (при условии молчаливого одобрения стран, куда она еще может летать). Либо это на себя возьмут сторонние компании. Наверняка уже есть попытки переговоров.

Насколько от этого выиграет Крым как территория? Сложный вопрос. Коронавирусная эпидемия в 2020 году резко увеличила поток российских туристов на полуостров. Так что больших проблем с отдыхающими, которые привозят деньги, там нет. Тем не менее лишний рубль от дополнительных туристов не помешает.

Внутренний туризм

В-четвертых, полураспад маршрутной сети «Белавиа» означает и рост интереса к внутреннему туризму. В Беларуси хватает агроусадеб, и еще до ситуации с Ryanair во многих места были расписаны до середины лета. Теперь, видимо, будет вообще расписано все что можно на долгий период. Вспомним и о санаториях. Теоретически кто-то решит поехать и туда.

К этой группе выгодополучателей можно отнести и всевозможные экскурсионные бюро, а также местные музеи. Как, впрочем, и крупные музеи, не говоря уже о Лидском, Мирском и Несвижском замках.

Таежно-северный туризм

В-пятых, раз у некоторых нехотя проснулся интерес к российскому направлению, приток клиентов из Беларуси возможен в относительно новой сфере. Речь о турах в Заполярье, путешествиях по сибирским рекам и тому подобном. Нередко это довольно дорогое удовольствие. Ведь нужно сначала как-то добраться в те края, что стоит денег.

На месте ждут, конечно, и бюджетные варианты. Например, сплав по реке Собь летом может обойтись примерно в 5 тыс. российских рублей (около 175 белорусскими). Но, скажем, посмотреть на гейзеры на Камчатке — это далеко не всегда дешево. Может потребоваться доставка на вертолете. За четыре часа облета над живописными местами с вас могут взять 30 тыс. российских (более 1 тыс. белорусскими). А пакетные туры по Камчатке с катанием на горных лыжах, на собачьих упряжках, проживанием, питанием и прочим… Здесь ценник будет несколько тысяч белорусских рублей.

Еще более интересные или сопоставимые прайсы — элитный отдых на Байкале. Кстати. Во время коронавирусных локдаунов интерес к таким поездкам уже проявили некоторые состоятельные белорусы. Кто-то даже съездил прошлой зимой. Наверняка, будут еще клиенты из наших краев.

Поделиться ссылкой: