Больше десяти лет назад экс-гендиректор холдинга «Пинскдрев» вынужден был уехать из Беларуси в Польшу.

«Народная Воля» поинтересовалась, как у него дела.

Некогда успешный директор, глава большой семьи уже давно ведет весьма уединенный образ жизни в Белостоке. За последнее время никаких глобальных изменений в его жизни не произошло.

По словам близких, он по-прежнему «не теряет надежды восстановить свою репутацию и доброе имя».

Долгое время из Белостока Лоран Аринич вел переписку по своему уголовному делу с правоохранительными органами и экс-председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. Аринич обращался и к Александру Лукашенко – не просил о помиловании, а просто писал, что думает о сложившейся ситуации: «Я не виноват, что 25 октября 2010 года в цехе по производству древесностружечных плит СООО «Пинскдрев-ДСП» прогремел этот взрыв, который унес жизни 14 человек». Аринич настаивает, что его должностные обязанности не подразумевали ответственности за хозяйственную деятельность предприятий, входивших в холдинг «Пинскдрев». Он убежден, что это зона ответственности директоров конкретных предприятий.

Аринич не раз говорил, что жизнь на чужбине – серьезное испытание для любого человека и он не исключение. Следователи предлагали ему вернуться в Беларусь и после проведения дополнительных следственных действий написать прошение об амнистии. С точки зрения некоторых, предложение об амнистии – неплохая возможность для экс-гендиректора «Пинскдрева» вернуться на родину, к своим.

Однако у Лорана Аринича другой взгляд: «Я отказался. Соглашаться на амнистию – значит признать себя виноватым. И я не стал писать такую бумагу. Я не считаю себя виновным в том, что произошло, потому что «Пинскдрев-ДСП» – полностью самостоятельное предприятие с иностранным капиталом. Почему я должен за него отвечать?»

«Прекратить дело по амнистии – это значит по нереабилитирующим основаниям, – объясняют адвокаты Лорана Аринича. – И родственники потерпевших в результате взрыва на «Пинскдреве» в будущем смогут предъявлять к нему иски, в том числе и материальные. И если Аринич появится в Беларуси, то просто не будет выходить из судов».

Лорану Ариничу принадлежало чуть больше 30 процентов акций «Пинскдрева».

«В 150–200 миллионов долларов оценивается «Пинскдрев», из них 32 процента принадлежали мне и моим родственникам, – говорил о конкретных цифрах Лоран Аринич в одном из своих интервью. – И меня сто раз проверяли на предмет правильности акционирования. Но ничего крамольного не нашли».

«Признав свою вину и согласившись на амнистию, он автоматически также признает, что акции предприятия у него и членов его семьи также забрали законно, – говорят адвокаты. – Поэтому возвращение Аринича в Беларусь влечет немало нехороших правовых последствий, причем не только для него самого, но и для его близких, которые также владели акциями «Пинскдрева» и настаивают, что приобретали их на совершенно законных основаниях. Поэтому Лоран Аринич и не сдается».

«Да, я не опускаю руки, – по-прежнему говорит Аринич. – Потому что верю: капля камень точит, когда-то справедливость восторжествует, в том числе и в отношении меня. Тем более что собственность на имущество никогда не пропадает. В некоторых странах в революционные времена дворцы забирали, а через столетия их возвращали законным владельцам, если те могли подтвердить свое право на собственность документально. Вот и у меня все документы имеются. Не мне, так моим внукам или правнукам вернут то, что принадлежало нам по праву. Я в это искренне верю».

«У папы очень мощная сила воли и духа, в этом смысле ему почти нет равных», – сказала «Народной Воле» одна из дочерей Лорана Степановича.

Осенью минувшего года Лоран Аринич подхватил коронавирус. Причем болел очень тяжело, потерял около 10 килограммов.

«Благо рядом с ним живут белорусы, они привозили ему еду, доставляли необходимые лекарства, – рассказывает дочь Ирина. – Он вроде бы и не ходил в общественные места, разве что в магазин, но тем не менее его зацепила вторая вирусная волна. Слава Богу, что он пережил болезнь! Рассказывал, что к нему приходила смерть, но он ее выгнал – просто в свойственной ему манере отправил подальше. Эта сила воли его – невероятная просто!»

Лоран Аринич живет в своем белостокском доме совершенно один. Все эти годы к нему практически каждую неделю-другую приезжали родные и близкие, дети и внуки. Помогали с уборкой, готовкой еды, общались. Сейчас, когда авиасообщение с Евросоюзом глобально остановилось, общение с Лораном Степановичем происходит только через современные средства коммуникации – скайп, вайбер, соцсети и мессенджеры. Несмотря на почтенный возраст, он всё это уже более-менее освоил.

15 июля этого года Лорану Ариничу исполняется 85 лет. Естественно, родные и близкие надеялись провести юбилейный день вместе с ним. Однако получится ли сейчас из Беларуси добраться до Белостока – большой вопрос…

Дочки не раз пытались вдохновить Лорана Аринича на написание мемуаров – как бы там ни было, в его жизни было много самых разных событий! Однако он так и не собрался с мыслями, книжку еще не написал. Хотя, безусловно, какие-то пометки и записи Лоран Степанович все эти годы делал.

«Он по-прежнему настроен на то, чтобы добиться справедливости, исправить ситуацию – пусть даже и к концу своей жизни, – говорит одна из дочерей Лорана Аринича. – Папа очень любит Беларусь. Он и сегодня считает, что всё самое лучшее – в Беларуси, включая и еду: самый вкусный хлеб, молочные продукты, другая продукция. Он очень любит белорусскую землю, он вообще пахарь по натуре! И свою энергию всю жизнь черпал из земли. Даже приезжая поздно с работы или из командировки, он успевал что-то сделать в огороде. И рано утром вставал – тоже на огород шел. Земля – это его любовь.

За прошлый год не стало некоторых его друзей, с которыми он, можно сказать, провел всю свою жизнь, некоторых не пощадил коронавирус. Как говорит отец, пули стреляют всё ближе…

Все мы склонны под нажимом разных обстоятельств расстроиться, махнуть рукой, что-то пустить на самотек, а отец в этом плане – кремень, у него очень сильная натура. Для него в данном случае справедливость даже выше собственного благополучия. Железная воля не позволяет ему сдаться…»

Из личного дела

Лоран Аринич родился в 1936 году в поселке Ахтома Верхне-Тоимского района Архангельской области (Россия).

В 1963 году окончил БТИ им.Кирова.

1954–1955 гг. – десятник-отправитель Плещенского леспромхоза Минской области.

1955–1958 гг. – служил в Советской армии.

1963–1983 гг. – работал на Гродненской мебельной фабрике, прошел путь от мастера до директора.

С 1983 г. – генеральный директор ПО «Пинскдрев» (сейчас ЗАО «Пинскдрев»).

С 1996 г. – сопредседатель правления Национальной ассоциации промышленников и предпринимателей Беларуси.

Уголовное дело в отношении Аринича было возбуждено после пожара 25 октября 2010 года в цехе по производству древесностружечных плит СООО «Пинскдрев-ДСП». В результате пожара 14 работников предприятия погибли. Как утверждает Лоран Аринич, в состав холдинга это предприятие вообще не входило.

Публикация – из № 41 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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