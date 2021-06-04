Дело бизнесмена Юрия Чижа по-прежнему окутано невероятной секретностью.

Информация о задержании создателя империи «Трайпл» появилась в середине марта, ее подтвердили родственники бизнесмена, однако с тех пор так и не было ни одного официального комментария о сути претензий к Чижу.

Известно только, что Юрий Чиж находится в СИЗО КГБ. Но КГБ молчит. Хотя скоро будет три месяца с момента задержания известного в прошлом бизнесмена, в свое время косившего траву по правую руку от Александра Лукашенко, но в каком он статусе, в чем его обвиняют, кто арестован вместе с ним, изменили ли ему меру пресечения – не известно абсолютно ничего! Как будто и не было никакого задержания и нет уголовного дела.

Адвокат Юрия Чижа также не может прояснить ситуацию. Говорит, что вообще не может комментировать это дело – ни с какого ракурса.

Впрочем, это и не удивительно. Адвокаты сейчас связаны по рукам и ногам всевозможными абсурдными подписками о неразглашении. Некоторые защитники говорят, что им запрещено давать информацию не только о предъявленных обвинениях, но даже о том, в каком из следственных изоляторов находится их клиент! Фактически любой комментарий может обернуться потерей адвокатской лицензии. Абсурд, но даже фамилия следователя, ведущего уголовное дело, оказывается, тоже может быть секретной информацией!

Известно, что у кампаний Юрия Чижа сегодня не самое лучшее финансовое положение. Год назад в экономический суд Минска поступило заявление от ООО «Трайпл» об экономической несостоятельности. Дело было принято к рассмотрению, определили антикризисного управляющего, была назначена финансово-экономическая экспертиза. Точка в этом деле всё еще не поставлена, новой информации о банкротстве кампании пока не появилось.

Бизнесмены, хорошо знакомые с Юрием Чижом, также не владеют всей информацией о его задержанию и выставленных ему обвинениях. Хотя, ясное дело, в такой ситуации версий и предположений высказывается много, причем самых невероятных – от неуплаты налогов, связанных с поставками топлива, до чуть ли не финансирования Светланы Тихановской! А может, кому-то просто выгодно напустить туману по этому делу?

«Народная Воля» направила запрос в пресс-службу КГБ с просьбой сообщить, в чем конкретно обвиняют бизнесмена Юрия Чижа. Может, КГБ все-таки прольет свет на его дело?

Публикация – из № 41 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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