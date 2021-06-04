Гродненская типография отказались печатать независимую «Газету Слонимскую»

1 июня ГОУПП «Гродненская типография» уведомила ЧУП редакции газеты «Газета Слонимская» о том, что печать газеты не представляется возможным.

— Настоящим сообщаем вам, что в ГОУПП «Гродненская типография» в связи с объемом загрузки и высокой степенью износа газетной печатной машины график выхода газет на 2021 год сформирован до конца года. Исходя из вышеизложенного, печать газеты «Газета Слонимская» не представляется возможным, — говорится в уведомлении.

«Газета Слонимская» сотрудничала с Гродненской типографией на протяжении восьми лет.

Еженедельник не выходил полгода — с осени 2020-го. В начале мая редакция уведомила Мининформ о возобновлении выхода, ее внесли в реестр печатных изданий. Однако гродненская типография, где ранее печаталась «ГС», прислала письмо с отказом. Не взялись печатать тираж также в Пинске и Бресте.

Пока печатной версии не будет, сообщает газета, — только онлайн.

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