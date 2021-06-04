К политзаключенному Степану Латыпову смогла попасть адвокат. Об этом TUT.BY рассказали его родные.

— Самочувствие удовлетворительное. Держится стойко. Переживает за родных.

Медицинскую передачу приняли.

Суд над Степаном Латыповым после перерыва возобновится 10 июня. Сейчас он находится в СИЗО №1 на Володарского. Напомним, судить мужчину начали 1 июня, тогда он пытался покончить жизнь самоубийством прямо во время заседания.

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