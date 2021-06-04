Как уже сообщала «Народная Воля», еще в начале года представители информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» во главе с Юрием Воскресенским подготовили законопроект об амнистии и направили его в Палату представителей – по электронной почте, на персональные рабочие электронные ящики каждого депутата.

Однако реакции от тех, кто заседает в Овальном зале, не последовало – некоторые депутаты заявили, что в глаза не видели такого законопроекта. Вероятно, просто не все из них проверяют свою электронную почту. На послание из всех депутатов ответил лишь один (!) – член постоянной комиссии по законодательству Виталий Уткин.

Чуть больше месяца назад Юрий Воскресенский повторно направил каждому депутату уже распечатанный пакет документов.

В законопроекте, напомним, предлагается амнистировать и тех, кого признали политзаключенными, – к проекту прилагался список из 425 имен людей, которые сейчас находятся за решеткой. Среди них – сын и отец Виктор и Эдуард Бабарико, гражданская активистка Мария Колесникова, художник Алесь Пушкин и многие другие. Сейчас в списке уже 515 имен и фамилий.

«Мы направили законопроект в парламент, потому что главная проблема сегодня – это напряжение в обществе, – объясняет «Народной Воле» Юрий Воскресенский. – В условиях агрессивного внешнего давления как никогда нужна внутренняя консолидация. Надеемся, что и оставшиеся депутаты выскажут свою гражданскую позицию.

Думаю, взаимодействуя с властью по данному вопросу, мы выйдем на какое-то общее решение вопроса, которое устроит всех: и гражданское общество, и силовые структуры, и даже беглую оппозицию. Освобождение людей будут приветствовать все…»

Что сегодня говорят депутаты по поводу амнистии? И почему тянут с реакцией на важный законопроект?

Как стало известно «Народной Воле», на днях на адрес информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» прислали ответ лишь двое депутатов – снова Василий Уткин и глава Либерально-демократической партии, зампред комиссии по международным делам Олег Гайдукевич.

Ответ Уткина – совершенно пустой: «Изложенный вами вопрос находится в четко урегулированных рамках правового поля (…) решение данной ситуации возможно в пределах действующего законодательства с учетом основополагающих принципов защиты прав и законных интересов всех граждан Республики Беларусь».

Гайдукевич поддерживает амнистию.

«Амнистия – это всегда и во все времена хороший способ для снятия напряженности в обществе, проявления милосердия, но только в рамках Закона, – пишет Гайдукевич. – Изучив, предложенный Вами проект Закона Республики Беларусь «Об амнистии», считаю, безусловно, под амнистию не должны попадать лица-организаторы, призывающие к массовым беспорядкам, либо тесно сотрудничавшие с западными спецслужбами или государствами, либо те, кто призывал к санкциям в отношении Республики Беларусь, фактически предав свою страну.

Вместе с тем, как депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии, я готов к конструктивному сотрудничеству, направленному на единение белорусского народа».

Правда, Олег Гайдукевич не уверен, что законопроект об амнистии будет рассмотрен в самое ближайшее время.

«На этой неделе депутаты работают в своих избирательных округах, – прокомментировал депутатскую активность «Народной Воле» Гайдукевич. – Только в понедельник мы соберемся, и будет понятно, какие вопросы успеем рассмотреть на этой весенней сессии. Но не думаю, что с этим законопроектом всё сложится быстро, не вижу я пока предпосылок…»

Публикация – из № 41 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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