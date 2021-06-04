Алексей Шевченко: «Уже смотрим на Беларусь, как на Туркменистан, Ирак, Сирию»

Известный российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением об исключении спортивного канала «КХЛ ТВ» из списка разрешенных к распространению на территории Беларуси.

Напомним, что с 1 июня некоторые российские телеканалы исключены из списка разрешенных к распространению на территории Беларуси – «Киномикс», «Русская ночь» и «Телеканал КХЛ».

– Исключение «КХЛ ТВ» из списка разрешенных телеканалов в Беларуси – это чисто коммерческий момент или это политика, и есть вероятность, что «Динамо» Минск может пропустить следующий сезон?

– Мне это непонятно. Я, признаюсь, подписан в Telegram на туркменистанские новости, но не на официальные, с официальными там понятно все, а на неофициальные. Я бы и на Северо-Корейские бы подписался, я подписан на то, что происходит в Сирии и Ираке. Понимаете, в этих странах я вижу, что логики никакой нет. Я читаю эти новости и для меня это, как в зоопарке зверьки: что они там делают, что они придумают? Все идет к тому, что мы будем скоро смотреть так на Беларусь… Да уже смотрим. Эта вот последняя новость про то, что жительница решила выселить из своей квартиры, снимающего комнату представителя прокуратуры, – и будет за это осуждена. А осуждена несомненно будет. За то, что нельзя выселять.

Я сначала подумал, что проблема может быть в рекламе букмекерских контор, которые есть на «КХЛ ТВ» , – и это как-то влияет на то, что это нельзя показывать в Беларуси. Может быть. Но насколько я помню, в Беларуси и казино разрешены, то есть там нет жестких запретов. Трудно сказать. Но я бы не стал делать вывод, что отказ от «КХЛ ТВ» может привести к тому, что минское «Динамо» пропустит следующий сезон.

«Динамо» Минск может пропустить сезон из-за многих причин. Например, точно ясно, что минское «Динамо» на данную минуту не сможет попасть в Финляндию и в Латвию на своем самолете, то есть им нужно будет ехать из Москвы – проблема. К ним точно не поедут латыши и финны – вторая проблема…

В принципе, что мы потеряем, если «Динамо» Минск уйдет из КХЛ? Да ничего мы не потеряем, – сказал Шевченко на YouTube-канале «Держи передачу».

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