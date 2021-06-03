Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) издало Директиву по безопасности полетов 2021-02.

В документе говорится, что национальные компетентные органы государств-членов EASA должны проинструктировать авиакомпании о том, что полеты в воздушном пространстве Беларуси (РПИ Минск) больше не допускаются.

Исключение может быть только в том случае, если требуется обеспечение безопасности полетов в непредвиденных обстоятельствах.

Цель директивы в области безопасности, которая была опубликована в консультации с государствами-членами EASA и Европейской комиссией, заключается «в снижении потенциального риска для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в этом воздушном пространстве», сообщили в EASA. И напомнили об инциденте, связанном с рейсом Ryanair FR4978 23 мая 2021 года.

Директива будет пересматриваться по мере необходимости, но не реже, чем раз в месяц. Все члены EASA обязаны принять эти меры в течение двух дней с даты вступления в силу дииективы и проинформировать EASA о принятых мерах.

Ранее EASA выпустила Информационный бюллетень по безопасности полетов (SIB) в отношении полетов в воздушном пространстве Беларуси. SIB имеет статус рекомендации непосредственно операторам, в то время как Директива устанавливает обязательные действия национальных авиарегуляторов.

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