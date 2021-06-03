Слоновье нашествие на юго-западе Китая. Стадо из 15 диких животных покинуло территорию природного заповедника и направилось к населенным пунктам, передает телеканал «МИР 24».

За собой гиганты оставили 500 километров разрушений. В течение только последней недели они осушили технический резервуар с водой, съели четверть кукурузного урожая и разрушили множество хозяйственных построек. Местные власти оценивают убытки в миллион долларов, и это лишь предварительные подсчеты. Их маршрут пытаются изменить, используя тонны еды и дорожные ограждения.

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