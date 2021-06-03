Сегодня США возобновили санкции против девяти нефтехимических госструктур Беларуси. Новые санкции введены из-за «вопиющего игнорирования белорусскими властями прав человека», подавления протестов и сотен политзаключенных в стране.

Последствия и перспективы санкций анализирует TUT.BY.

В чем суть ограничений и как белорусские власти пытаются их обойти?

Еще с 2006 года, после непризнания итогов президентских выборов в Беларуси, США начали поэтапно вводить санкции против нефтехимического сектора. Однако в 2015-м году Вашингтон выпустил лицензию о временном выводе девяти белорусских предприятий из ограничительных списков. Впоследствии решение регулярно продлевалось на фоне улучшения отношений Беларуси с Западом, в том числе благодаря роли Минска в урегулировании конфликта на Донбассе.

Август 2020 года вернул политические отношения с США на уровень 2006 года.

В санкционный список вернулись «Нафтан», концерн «Белнефтехим» и его филиал в США, «Белорусский нефтяной торговый дом» (БНТД), «Белшина», «Гродно Азот» и его филиал «Завод Химволокно», «Лакокраска» и «Полоцк Стекловолокно».

Американским гражданам и юрлицам запрещены любые операции с этими белорусскими предприятиями, а также с компаниями, в которых эти предприятия имеют долю в 50% и более.

Такая реакция США не сильно расстроила белорусские власти. Хотя бы по той причине, что они уже это проходили. Да и экспорт данных предприятий в США был невелик. При этом имелись косвенные причины для беспокойства – расчеты в долларах с неамериканскими контрагентами и репутационные издержки. Поэтому были предприняты попытки обойти санкции в отношении отдельных предприятий.

Недавно новополоцкий завод «ЛЛК-Нафтан», производитель присадок, добавок в масла и топлива, был переименован в «ЭддиТек». Из названия совместного с «Лукойлом» предприятия был исключен находящийся под санкциями «Нафтан», а 3% акций предприятия передали Новополоцкому горисполкому, чтобы доля «Нафтана» в «ЭддиТек» стала менее 50%.

С 1 июня торги нефтепродуктами перевели с подсанкционного БНТД на Белорусскую универсальную товарную биржу.

Однако наиболее чувствительный удар может быть связан с отказом крупных нефтяных компаний России поставлять нефть на «Нафтан». По данным Reuters, уже в мае российские нефтяники прекратили снабжать новополоцкий НПЗ сырьем, опасаясь попасть под вторичные санкции американской администрации (то есть ограничения не только в отношении самих подсанкционных компаний, но и всех их партнеров и контрагентов, включая европейских).

«Транснефть» уже второй месяц кряду рапортует о мизерных объемах поставок российской нефти по «трубе» на «Нафтан». Однако белорусские власти и сам завод уверяют, что работают в штатном режиме. По итогам двухдневного общения в Сочи с Владимиром Путиным, Александр Лукашенко также заявил, что вопрос со снабжением «Нафтана» решен.

— По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок, — сообщил Лукашенко. Как именно нефть будет поставляться в обход санкций, он не уточнил.

В реплике Александра Лукашенко стоит обратить внимание на то, что обсуждались не только поставки нефти, но и нефтепродуктов. С марта Беларусь уже часть нефтепродуктов поставляет через российские порты. В случае продолжения санкционной политики со стороны Запада возникнет потребность переориентировать всю логистику со стран Балтии на Россию.

Участники рынка опасаются, что под вторичные санкции США могут также попасть спецэкспортер нефтепродуктов Белорусская нефтяная компания (БНК) и «Белоруснефть», отмечает аналитик Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн. Так, трейдеры сообщают, что платежи на БНК начали проходить с трудом с 20-х чисел мая. Трудности, по словам покупателей белорусских нефтепродуктов и представителей БНК, связаны с осторожностью самих банков, имеющих корреспондентские счета в Европе, а не с четкими формулировками Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), которое является провайдером финансовых санкций.

— На сайте подсанкционного «Белнефтехима» была замечена информация о том, что концерн является управляющей структурой «Белоруснефти». И хотя абзац уже удалили, никто не знает, как он может повлиять на судьбу санкций в будущем. Расплывчатость формулировок санкционных документов открывает американцам широкие возможности для воздействия на белорусские власти, — отмечает аналитик.

Как санкции могут повлиять на экономику Беларуси?

Впрочем, влияние санкций США будет еще более значительным, если к ним присоединится ЕС, считают эксперты рейтингового агентства S&P Global Ratings. А такой расклад не кажется фантастическим.

В Брюсселе заговорили о секторальных санкциях в отношении Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair в Минске. В частности, речь идет о том, что под ограничения могут попасть нефтепереработка, производство калийных удобрений, авиация, транзит российского природного газа, а также возможный запрет на участие инвесторов из ЕС и США в выпусках белорусских государственных облигаций.

— Если санкции будут реализованы, они могут оказать негативное влияние на хрупкие экономические показатели, платежный баланс и финансовую стабильность Беларуси, — отмечают в S&P и подчеркивают, что экспорт сырьевых товаров, главным образом, нефтехимической продукции и калийных удобрений, составляет примерно треть всего объема экспорта Беларуси.

Вместе с тем в рейтинговом агентстве сомневаются, что санкции будут так широко распространены.

— Для введения более жестких санкций в отношении Беларуси существует множество препятствий, в том числе негативные последствия таких санкций для европейских компаний и возможное отсутствие единства среди стран ЕС, — отмечают эксперты.

В S&P также подчеркивают, что «если санкции приведут к усилению изоляции Беларуси, перспективы развития ее экономики еще в большей степени, чем раньше, будут зависеть от позиции России и готовности российского правительства оказывать поддержку».

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