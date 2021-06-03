Последние полгода о политтехнологе Виталии Шклярове не было слышно. 2 июня в эфире российского радио “Эхо Москвы” он впервые за полгода дал интервью, где рассказал про преемника Лукашенко и ощущение страха.

«Мне кажется, что Российская Федерация и лично Путин становятся заложниками, как и многие стали заложниками режима, как Протасевич стал заложником и предметом торга, как я был заложником и предметом торга. Ставки повышаются. И эта игра не может длиться вечно, нельзя держать себя и систему в состоянии стресса и страха. И я думаю, что рано или поздно приведет, скорей всего, к краху, потому что это ненормальная ситуация. Нельзя так жить, нельзя так людям существовать, заводить детей и создавать семью», – рассказал Виталий Шкляров в интервью.

Поделился он своими впечатлениями и о тюрьме.

«Когда выходишь [из СИЗО], кажется, что ты крепкий и сильный и ничего не боишься. Но сознание сильно деформируется, и, безусловно, тюрьма меняет людей», – рассказал он.

По его словам, он может только представить, как себя чувствуют Протасевич, Лосик и многие другие, десятки тысяч людей, «которые прошли через этот ад».

«Мы все, кто прошел через это, прошел через испытания, все политзэки — живем с ощущением страха, где это все стало не только белорусской проблемой, но стало мировой. Где гражданка Российской Федерации может оказаться в заложниках, где могут стать заложниками все пассажиры совершенно нормального западного рейса, летящего просто над Беларусью. Это состояние страха, в котором живём мы все, вплоть до белорусской и российской власти, которые тоже живут в этом состоянии страха и так реагируют», – заметил он.

Шкляров поделился также своими мыслями о преемнике Лукашенко.

На его взгляд, все эти игры в референдум, изменения в Конституцию и преемников — это все игра, а также возможность и желание белорусской власти тянуть время и водить за нос, как они это делают 26 лет с общественностью и партнерами по Союзному государству.

«Я бы не строил иллюзий” – заключил он.

Напомним, Шкляров был задержан в конце июля 2020 года, когда он приехал на родину к матери. Его подозревали в содействии политику и блогеру Сергею Тихановскому.

В октябре он был освобожден под домашний арест. 24 октября Лукашенко позвонил Помпео и сумел договориться о возможности для Шклярова выехать в США. Вскоре стало известно, что забирать из Беларуси политтехнолога приезжал спецпредставитель президента США по делам заложников. При этом уголовное дело на Шклярова в Беларуси не закрыли.

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