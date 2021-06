Задача миссии DAVINCI+ – исследование атмосферы Венеры, а VERITAS – картирование поверхности. NASA выделило на подготовку каждой миссии по 500 млн долларов. Обе запланированы на 2028-2030 годы, сообщает DW.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало две миссии для исследования Венеры. Их цель – понять, как вторая по удаленности от Солнца планета стала “миром, похожим на ад”, имея множество характеристик, подобным земным, говорится в заявлении NASA, обнародованном в среду, 2 июня. На подготовку каждой миссии выделены около 500 млн долларов (в пересчете – 410 млн евро). Обе запланированы на 2028-2030 годы.

In today's #StateOfNASA address, we announced two new @NASASolarSystem missions to study the planet Venus, which we haven't visited in over 30 years! DAVINCI+ will analyze Venus’ atmosphere, and VERITAS will map Venus’ surface. pic.twitter.com/yC5Etbpgb8

