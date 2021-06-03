Независимая американская лаборатория Valisure, которая занимается проверкой качества лекарств и товаров медицинского назначения, протестировала около 300 кремов, гелей и лосьонов для защиты от солнца и почти в трети из них обнаружила опаснейший канцероген. Будьте внимательны, когда выбираете средства от загара в преддверии пляжного сезона.

Бензол — это токсичное и канцерогенное вещество, которое в том числе содержится в выхлопных газах автомобилей. Оно используется в производстве некоторых пластиков, каучуков, красителей, моющих средств и лекарственных препаратов. Если организм человека подвергается длительному воздействию бензола в малых концентрациях, это может привести к серьезным последствиям, а хронические отравление этим веществом нередко становится причиной развития анемии и лейкемии.

В своем официальном заявлении лаборатория Valisure сообщила, что из 300 протестированных средств для загара 78 содержали бензол. В 14 продуктах концентрация бензола была предельной для медицинских препаратов, которые невозможно изготовить без него. В основном это были спреи, и все эти средства широко доступны в магазинах и аптеках в США и других странах мира.

“Присутствие этого известного канцерогена в продуктах, широко рекомендуемых для профилактики рака кожи и регулярно используемых взрослыми и детьми, очень беспокоит”, — говорится в заявлении. Эксперты отметили также, что для производства солнцезащитных средств бензол не является обязательных компонентом, тем более что в большинстве протестированных продуктов он не содержится.

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