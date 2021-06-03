Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летнего председателя правления Могилевского районного потребительского общества, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, обвиняемый договорился с помощником руководителя одного из предприятий, которая действовала согласованно с директором, о поставке в адрес Могилевского райпо мясо-молочной продукции. За благоприятное решение данного вопроса обвиняемый потребовал передать ему в качестве взятки денежные средства в размере 5% от суммы совершаемой сделки.

В период с мая 2020 по февраль 2021 года мужчина получил от указанных лиц в качестве взяток более 6,5 тысяч рублей.

Действия должностного лица квалифицированы по ч.1 ст.430 УК (получение взятки). Вину свою он не признал и находится под стражей. Директору организации и его помощнику предъявлено обвинение по ч.1 ст.431 УК (дача взятки). Свою вину в совершенном преступлении они признали полностью и находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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