ФИФА приняли решение наложить трансферный бан на “Белшину”, так как клуб до сих пор не погасил задолженность перед своим бывшим игроком-легионером.

Ещё с марта 2020 года Комитет по статусу и переходам игроков БФФ накладывал на “Белшину” запрет на регистрацию трансферов за долги перед аргентинским полузащитником Факундо Самарьяна. Он появился в клубе еще в 2016 году. И не смотря на то, что игрока в Бобруйске уже давно нет, “Белшина” до сих пор рассчитывается за него.

Если клуб не погасит задолженность, то в таком случае ФИФА может принять решение о снятии очков, сообщает belpfacom.

Трансферный бан — это запрет на регистрацию новых игроков.

Сейчас “Белшина” выступает в первой лиге, где после 7 туров, набрав 11 очков, занимает пятое место.

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