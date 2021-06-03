В Европейской комиссии заявили, что Беларусь решила начать промышленную эксплуатацию БелАЭС, не выполнив все рекомендации по безопасности. Текст заявления был опубликован в Facebook на странице представительства ЕС в Беларуси.

“Вызывает сожаление то, что Беларусь решила начать промышленную эксплуатацию Островецкой атомной электростанции, не выполнив все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете по итогам стресс-тестов ЕС от 2018 года. Как неоднократно заявляла комиссия, все рекомендации партнерской оценки должны быть выполнены Беларусью без промедления”, – говорится в заявлении комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон в отношении БелАЭС.

“Комиссия вновь заявляет, что хотя решение о выдаче лицензии на промышленную эксплуатацию станции в Островце находится в компетенции национальных властей и должно приниматься под надзором национального регулирующего органа, необходимо обеспечить максимальную безопасность эксплуатации станции. Это еще более важно, учитывая близость страны к границе ЕС и столице Литвы Вильнюсу”, – сказано в заявлении.

Еврокомиссия настаивает на продолжении Минском взаимодействия по вопросам ядерной безопасности “в условиях полной прозрачности, в том числе путем завершения партнерской оценки Островецкой АЭС Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG)”.

В заявлении также подчеркнуто, что “ситуация в Островце является источником повышенной обеспокоенности в ЕС”.

В марте Минэнерго Беларуси сообщило, что на пленарном заседании Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) одобрен предварительный отчет о партнерском обзоре Национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС, сообщало информационное агентство “Интерфакс”.

“Глава ENSREG положительно оценила сотрудничество с белорусской стороной в рамках проделанной работы”, – отмечали в Минэнерго.

Но по результатам стресс-тестов национальным регулятором – Госатомнадзором – был подготовлен Национальный план действий из 23 пунктов, реализация которого запланирована в период с 2019 по 2025 год.

В мае Минэнерго завершило этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС, который начался 22 декабря 2020 года. И теперь готово приступить к промышленной эксплуатации.

Напомним, физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию был запланирован на первую половину 2021 года.

Ввод в эксплуатацию второго энергоблока ожидается в первом полугодии 2022 года.

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