Вечером 2 июня из Черногории и Албании эвакуировали туристов. «Белавиа» отменила чартеры на курорты этих стран из-за авиабойкота и пассажиры летели домой четыре часа вместо двух из-за необходимости облетать закрытые для белорусской авиакомпании территории, пишет TUT.BY.

Но от отмены чартерных рейсов страдают не только белорусы. Как рассказывает Елена Ярмолович, директор туристической фирмы Smile house, партнеры в Албании и Черногории в трауре — у них были большие надежды на белорусских туристов.

Елена Ярмолович была в Албании по работе. Её фирма организует детские лагеря отдыха.

— Мы должны были этим летом работать в Албании и Черногории, у нас там партнеры. Первым рейсом в сезоне полетели в Албанию, чтобы проинспектировать лагерь, посмотреть комнаты. Вместе с нами прилетели и представители других турфирм по своим делам — нас всех вместе было человек 50, — рассказывает собеседница.

Командировка Елены должна была продлиться пять дней, но она затянулась из-за отмены чартеров.

— Мы почему-то были оптимистично настроены, так что поездили, посмотрели дополнительные отели в появившееся время. С условиями было все хорошо: принимающая компания без проблем разместила нас в четырехзвездочном отеле, кормила за свой счет.

Самолетом, которым возвращались туристы из Албании, летели и некоторые путешественники из Черногории, для них организовали трансфер из соседней страны.

— И албанцы, и черногорцы в абсолютном трауре, что к ним не приедут белорусы, потому что мы сейчас составляем большой процент их туристов. Курорты в Албании готовы принимать отдыхающих, но пока побережье пустое, — рассказывает Елена Ярмолович.

Директор турфирмы добавляет, как сама намерена выходить из сложившейся ситуации: сейчас ее туристы ждут срочной замены поездки в Черногорию на отдых в Турции.

— Мы и в Беларуси можем хороший отдых обеспечить, но детям, особенно после года пандемии, нужно море.

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