Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала еще одну китайскую вакцину от коронавируса COVID-19 производства компании Sinovac Biotech для экстренного применения для людей старше восемнадцати лет. Это уже 2-й препарат из КНР от COVID-19, который был одобрен ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения на сегодняшний день рекомендует семь вакцин от нового коронавируса COVID-19:
- Jannsen (Johnson & Johnson);
- Pfizer/BioNTech;
- 2 варианта вакцины AstraZeneca;
- Sinovac;
- Moderna;
- Sinopharm.
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