Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала еще одну китайскую вакцину от коронавируса COVID-19 производства компании Sinovac Biotech для экстренного применения для людей старше восемнадцати лет. Это уже 2-й препарат из КНР от COVID-19, который был одобрен ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения на сегодняшний день рекомендует семь вакцин от нового коронавируса COVID-19:

  • Jannsen (Johnson & Johnson);
  • Pfizer/BioNTech;
  • 2 варианта вакцины AstraZeneca;
  • Sinovac;
  • Moderna;
  • Sinopharm.

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