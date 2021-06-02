Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала еще одну китайскую вакцину от коронавируса COVID-19 производства компании Sinovac Biotech для экстренного применения для людей старше восемнадцати лет. Это уже 2-й препарат из КНР от COVID-19, который был одобрен ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения на сегодняшний день рекомендует семь вакцин от нового коронавируса COVID-19:

Jannsen (Johnson & Johnson);

Pfizer/BioNTech;

2 варианта вакцины AstraZeneca;

Sinovac;

Moderna;

Sinopharm.

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