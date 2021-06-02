Со 2 июня в Беларуси вновь повысился предельный уровень цены моторного топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».

Теперь цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,85 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,95 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,17 рубля, ДТ – 1,95 рубля.

Это уже 15-е с начала года повышение цен на автомобильное топливо в Беларуси. Последний раз цены повышались 13 мая.

Всего в 2021 году бензин АИ-92-К5-Евро подорожал на 8,82%, АИ-95-К5-Евро и ДТ – на 8,33%, а АИ-98-К5-Евро – на 7,43%.

В «Белнефтехиме» подорожание объяснили восходящим трендом мировых котировок нефти до 68,7 доллара за 1 баррель. С начала года с учетом внешних факторов стоимость нефти для белорусских НПЗ увеличилась на 25,4% к января 2021 года.

Заявили в концерне и росте цен в сопредельных государствах: в Прибалтике – на 13 – 18%, в Польше – на 16%, в Украине – на 10 – 15%.

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