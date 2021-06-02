Экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую пригласили в США для выступления в сенате.

Инициаторами приглашения были американские сенаторы Джинн Шахин, Крис Мерфи и Роб Портман, которые в тот же день встретились с Тихановской в Вильнюсе.

“Сенаторы пригласили Светлану Тихановскую посетить Вашингтон и выступить в комитете по иностранным делам в Сенате США в июне … Тихановская отметила важность встречи Байдена с Путиным и предложила подготовить позицию от белорусских демократических сил к этой встрече”, – говорится в сообщении.

Тихановская обсудила с сенаторами атаки на белорусские независимые медиа – Hrodna.life, TUT.by, “Белсат” и независимых журналистов, а также предложила поддержать белорусскую службу “Радио Свобода” и запустить белорусскую редакцию “Голоса Америки”.

“Сенатор Шахин подчеркнула, что в вопросе Беларуси Республиканская и Демократическая партии имеют общую позицию и будут поддерживать белорусов. Роб Портман сказал, что время заявлений прошло и настало время решительных действий, поэтому США готовы к введению секторальных санкций”, – сообщили в офисе Тихановской.

Поделиться ссылкой: