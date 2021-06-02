Родственники Степана Латыпова, который пытался покончить жизнь самоубийством прямо в зале суда 1 июня, заявили, что вечером 1 июня его забрали после операции из больницы и увезли в СИЗО.

Похоже, он находится в СИЗО № 1 на Володарского. Там для него сегодня приняли передачу, сообщили родственники, передает TUT.by.

Ранее в Министерстве здравоохранения Беларуси рассказали о состоянии Степана Латыпова, который признан правозащитниками политзаключенным.

В Минздраве отметили, что заключенный был госпитализирован в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии в 15:30.

«При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, была произведена обработка раны. На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза», — сообщили в ведомстве.

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