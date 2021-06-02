Правительство утвердило формы биометрических документов. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом портале.

Правовым актом установлены формы бланков биометрических документов, удостоверяющих личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации; для выезда из Беларуси или въезда в страну – в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.

К первому виду документов относятся идентификационная карта гражданина Беларуси, биометрический вид на жительство иностранного гражданина и лица без гражданства. Ко второму – биометрический паспорт гражданина Беларуси, а также служебный и дипломатический паспорт, проездной документ.

Напомним, что дату появления ID-карт и биометрических паспортов неоднократно переносили. По последней информации, документы нового вида можно будет оформить с 1 сентября. Сразу менять паспорта старого образца будет необязательно — они останутся действительными до истечения срока действия. Для получения ID-карт и биометрических паспортов жителям Беларуси нужно будет сдать отпечатки пальцев.

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