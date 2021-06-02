Появилось видео, которое подтверждает, что Протасевич был в "Азове" как журналист

Блогер и член украинской делегации по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (Трёхсторонней контактной группы, или ТКГ) Денис Казанский опубликовал снятый в марте 2015 года сюжет о боях за Широкино, в котором появляется белорусский блогер Роман Протасевич, сообщает украинский новостной портал Сensor.net.

Мужчина, похожий на Романа Протасевича, появляется в сюжете на четвёртой минуте видео. Он ранен и ему оказывают медицинскую помощь.

“На видео видно, что в отличие от бойцов “Азова”, Роман одет по гражданке. Присутствовал на позициях он в качестве репортера, а не военного”, – написал Казанский.

Он подчеркнул, что появление Протасевича в сюжете – “очень важная деталь”.

“Сейчас даже многие зарубежные СМИ подхватили ложь россиян о том, что Протасевич воевал. Следовательно, мог быть виновен в каких-то преступлениях. Но Протасевич был военкором. Его арест – это расправа над журналистом”, – добавил Казанский.

Ранее о том, что Протасевич был на Донбассе в качестве журналиста, заявил основатель движения “Азов” Андрей Билецкий. “Роман действительно вместе с “Азовом” и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово”, – утверждает Билецкий.

Сам Протасевич тоже говорил о том, что был в зоне военных действий на Донбассе в качестве журналиста, в интервью российскому блогеру Юрию Дудю. “У меня были и ранения. Но я все это время делал журналистскую работу”, – заявлял Протасевич, отрицая участие непосредственно в боевых действиях.

Как сообщали украинские СМИ, так называемая “генпрокуратура ЛНР” сообщала о “возбуждении уголовного дела” против экс-главреда телеграм-канала Романа Протасевича. Террористы обвиняют его в якобы участии в боевых действиях на Донбассе в составе батальона “Азов”. Они обратились к властям Беларуси с просьбой обеспечить им возможность провести с Протасевичем “следственные действия”.

На совещании по сотрудничеству с Россией Лукашенко заявил: “На Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы к ним, – милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе”, – сказал Лукашенко.

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