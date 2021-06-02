Ни дня без гаджета: дети уже не могут обойтись без смартфона?

По данным опроса “Лаборатории Касперского”, смартфон — самое популярное устройство у школьников в Беларуси: 66% родителей отметили, что их дети не могут без него обойтись. Примерно четверть (24%) ответили так же про компьютер или ноутбук, 10% — про планшет, 7% — про умные часы, сообщает Интерфакс-Запад.

Школьники используют устройства и интернет в разных целях. Большинство родителей отметили, что чаще всего дети берут гаджеты, чтобы поиграть в онлайн-игры (71%) и посмотреть развлекательный контент (66%). Ещё 57% с их помощью общаются с друзьями, а 53% — смотрят фильмы, сериалы или слушают музыку. При этом каждый третий использует девайсы для подготовки к учёбе, а 17% — для чтения новостей, статей или блогов.

“Современное поколение выросло в эпоху технологий и интернета, поэтому для них пользоваться гаджетами в любой ситуации естественно и удобно, — отмечает Дмитрий Кудревич, представитель “Лаборатории Касперского” в Беларуси. — Неприятности у детей могут возникнуть не из-за самих устройств, а из-за низкой цифровой грамотности. Важно проговаривать с ребёнком базовые правила безопасного поведения в онлайне и социальных сетях, но ни в коем случае не лишать девайсов полностью и не устанавливать крайне строгие запреты, ведь в интернете есть масса полезного для учёбы и общего развития”.

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