Мошенники продавали несуществующие грузовики из Европы

Cхему мошенничества с продажей б/у грузовиков из Европы, раскрыли Сотрудники МВД Беларуси совместно с таможней, сообщает пресс-служба МВД.

“Оперативники столичного управления ГУБОПиК МВД вместе с Оперативной таможней ГТК раскрыли деятельность организованной группы из семи человек, которые обещали пригнать под заказ из ЕС грузовики, брали деньги, но обязательства не выполняли”, – говориться в информации от МВД.

Фигурантам от 26 до 43 лет из разных регионов Беларуси и Минска. Все они задержаны. В мошеннической схеме были задействованы три фирмы (в Москве, Минске и Молодечно), а также литовский продавец.

“Литовцем” выступал белорус с видом на жительство в соседней стране. Он подыскивал в Беларуси дешевые грузовики (за 4-7 тыс. евро), и договаривался о покупке. Тогда, продавец уверенный в сделке, отправлял мошеннику фотографию vin-номера. После этого “литовец” создавал фейковые объявления о продаже тягачей (за 15-20 тыс. евро) с другими фотографиями и описанием, но используя полученный vin. Его подельники в Беларуси специально вводили клиентов в заблуждение, называя суммы утильсбора и растаможки в разы меньше реальных.

Сейчас пострадавшими по делу признаны три человека. Их ущерб оценивается в 175 тысяч белорусских рублей.

“Несомненно, в ходе следствия сумма ущерба и количество потерпевших вырастет, так как оперативники ГУБОПиК располагают сведениями еще о более 20 эпизодах преступной деятельности задержанных”, – отметили в МВД.

Среди потерпевших – дальнобойщик из Ульяновска. Он нашел заинтересовавшее его объявление о продаже тягача на российском сайте. Затем российский посредник переадресовал его в Беларусь, а после оформления сделки и передачи денег россиянину предложили прибыть в пункт таможенного оформления для приемки грузовика. Но там он обнаружил совсем не тот автомобиль, что был ему обещан (старше, с большим пробегом и в плохом состоянии). Продавец пообещал вернуть ему всю уплаченную сумму, однако вскоре перестал выходить на связь. Тогда россиянин обратился в милицию.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. В ходе проведения обысков у них изъято более $28 тыс., печати, документы о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, использовавшихся в преступной схеме и другое. Наложен арест на принадлежащие им автомобили на общую сумму около Br500 тыс. Следствие продолжается.

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