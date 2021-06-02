Прокуратура Заводского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 34-летней минчанки. Она обвиняется по ст.190 (нарушение равноправия граждан) УК.

Как следует из сообщения на сайте Генпрокуратуры, 21 июля 2020 года женщина заключила договор найма жилого помещения с помощником прокурора одного из столичных районов сроком на 2 года. Отмечается, что съемщица жилья выполняла своевременно все обязательства по договору.

Позднее минчанка потребовала от прокурорского работника освободить снимаемое жилье. В сообщении утверждается, что она «поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных Интернет-ресурсов».

«Желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, С., достоверно зная об отсутствии у Л. иного жилья в Минске, потребовала от нее в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение», — квалифицировали действия минчанки.

Женщина находится под подпиской о невыезде. Санкции по ст.190 предусматривают штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы до двух лет, или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

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