Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешения на полеты в РФ в обход воздушного пространства Беларуси, сообщает Интерфакс.

“Мы можем подтвердить, что Lufthansa только что (в среду вечером) получила все недостающие разрешения для пассажирских полетов в Россию.

Как следствие мы не ожидаем дальнейших отмен рейсов из Франкфурта-на-Майне в Москву-Домодедово и в Санкт-Петербург”, – информировала пресс-служба авиокомпании.

Разрешение от российской стороны Lufthansa получила после того, как в среду отменила два рейса в Россию. Случилось это из-за неполученных разрешений от российской стороны провести полёты в обход воздушного пространства Беларуси. В ответ немецкий Минтранс не разрешил российские рейсы в Германию.

Напомним, лидеры стран ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair, который совершил принудительную посадку в Минске 23 мая. Самолет посадили под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. А с самолета был снят журналист Роман Протасевич и его подруга, гражданка России Софья Сапега. Их обоих задержали и они находятся в СИЗО КГБ.